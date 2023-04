Comment le Big Data se met au service des parkings ?

Parfois, l’intelligence artificielle permet de révolutionner des secteurs que l’on n’imaginait pas. C’est le cas de celui du stationnement pour véhicules. Depuis plusieurs années, les collectivités comme les entreprises privées utilisent le Big Data pour faciliter le stationnement des usagers. Se garer devient une expérience nouvelle. Comment? Nous vous disons tout.

Collecter les données pour mieux gérer l’espace

Le principe du Big Data est de collecter des données, de les analyser et de les interpréter pour faciliter la gestion des flux d’un secteur donné. Dans le cas du stationnement, cette technologie est utilisée sur place grâce à des capteurs qui comptabilisent le nombre d’entrées de véhicules et le temps de stationnement. In fine, cela permet de savoir où diriger les automobilistes qui cherchent à se garer.

Cette technologie du big data nous permet aussi d’anticiper tous nos déplacements en cherchant à l’avance une place disponible pour notre voiture. Imaginons que vous partez en voyage et que vous devez laisser votre voiture à l’aéroport Charles de Gaulle avant de prendre l’avion. Grâce aux parkings intelligents, vous pouvez réserver votre emplacement en vous rendant sur le site web ou sur l’application d’une entreprise de ce marché. Ce processus de réservation et de paiement dématérialisé permet de gagner du temps lors de ces voyages.

Anticiper l’affluence des véhicules

Anticiper, prévoir, gérer : tels sont les enjeux de nos sociétés modernes. Grâce aux données récupérées par des outils technologiques (capteurs, caméras…), il est possible de distinguer des modèles d’occupation des places. Ainsi, on peut avoir des schémas prévisionnels en fonction de la journée, de l’heure ou même du climats. Ceci permet d’optimiser l’occupation d’un parking.

Cette nouvelle façon de concevoir le stationnement entre dans un cadre plus large de smart city. Que ce soit avec les parkings municipaux ou ceux appartenant à des start-up, les villes deviennent plus agréables à vivre, plus saines et plus structurées. Organiser l’espace et savoir le gérer permet sur le long terme d’améliorer le cadre de vie de ses habitants. C’est vers ce même objectif que doivent aller tous les lieux d’affluence comme le sont les gares ou les aéroports.

Désengorger les villes

Le principal résultat de cette gestion intelligente des parkings est le désengorgement des rues et des routes. Sans intelligence artificielle, sans Big Data, nous n’aurions aucune visibilité sur le trafic de véhicules au quotidien. Nous retournerions dans le temps, avant les années 2000, et subirions tous le stress lié à la recherche d’emplacement.

Cependant, il y a plus de 20 ans, le nombre de voitures circulant en ville n’était pas aussi important et, de ce fait, trouver une place pour se garer n’était pas une mission impossible. Aujourd’hui, cette tâche est bien plus ardue.

Rendre l’expérience de stationnement simple et pratique

Au-delà d’un véritable “service public” que nous offre la technologie du Big Data, c’est l’expérience du stationnement qui est totalement repensée. En effet, c’est grâce à cette avancée que nous pouvons savoir où nous rendre pour nous garer grâce à nos GPS sans cesse connectés à l’open data. Cela nous fait à tous économiser du temps, de l’argent et surtout, cela permet d’éviter de mettre nos nerfs à rude épreuve.

Chercher une place de parking devient une quête presque agréable. Dans son lit, au restaurant, à la plage: c’est désormais partout que nous pouvons anticiper nos déplacements. Le stress des embouteillage est ainsi contourné et l’organisation de nos voyages se fait bien plus sereinement.