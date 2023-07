Bob l’Eponge victime d’une fuite de données ! Tout ce qu’il faut savoir

Bob l’Éponge confronté à une fuite de données : des archives anciennes divulguées sur Internet. Les fans sont ravis, mais la société réagit sévèrement.

Nickelodeon, bien connu pour ses dessins animés, est dans une situation délicate. Des fichiers anciens contenant du matériel lié à Bob l’Eponge ont fuité sur Internet, et bien que les fans soient ravis, la société prend les choses très au sérieux.

Nickelodeon enquête sur une fuite de données de Bob l’Eponge

Récemment, Nickelodeon a été confronté à une importante fuite de données lorsqu’une quantité considérable de fichiers d’animation a mystérieusement été divulguée en ligne. Ces fichiers incluent non seulement des émissions, mais aussi des scripts qui n’ont jamais été publiés. Un porte-parole de Nickelodeon a affirmé que l’entreprise est bien consciente de la situation et mène activement une enquête. Il est important de noter que ces fichiers ne contiennent pas de données sensibles d’employés ou d’utilisateurs, mais le contenu lié à Bob l’Eponge a suscité une grande excitation parmi les fans. Les réseaux sociaux sont inondés de mèmes et de messages joyeux de la part des aficionados de la série.

GhostyTongue, un utilisateur de Twitter et Discord, a été l’un des premiers à attirer l’attention sur cette fuite de données. Il a partagé des captures d’écran montrant une liste de fichiers, tels que des scripts et des effets sonores. Selon VX-Underground, une organisation spécialisée dans les logiciels malveillants, une faille de sécurité chez Nickelodeon aurait permis l’accès aux fichiers.

Le dessinateur déploie des mesures juridiques pour protéger son contenu

En réponse à cette fuite de données de Bob l’Eponge, Nickelodeon a rapidement pris des mesures pour sécuriser ses systèmes. Cependant, ils ne s’arrêtent pas là. La société a décidé d’utiliser la loi pour protéger son contenu. Le DMCA, qui est la loi sur le droit d’auteur du millénaire numérique, est un outil puissant à leur disposition.

VX-Underground a lancé un avertissement, indiquant que Nickelodeon utilise agressivement le DMCA pour poursuivre ceux qui partagent du contenu sans autorisation. De son côté, GhostyTongue a également exhorté les gens à faire preuve de prudence avant de partager ces fichiers en ligne.

Les fans de Bob l’Eponge SquarePants doivent donc être prudents. Bien qu’il soit tentant de partager ce contenu inédit, Nickelodeon semble déterminé à protéger ses actifs. Les conséquences pourraient être importantes pour ceux qui choisissent de partager ces fichiers sans réfléchir.