BTC wallet : Top des meilleurs portefeuilles Bitcoin

Le BTC wallet le plus fiable est sans doute celui qui permet d'assurer la sécurité de vos Bitcoin. Effectivement, même avec des clés privées bien à l'abri des personnes malveillantes, les hackers peuvent trouver une petite faille pour s'incruster dans votre Bitcoin wallet.

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur Zengo reste le meilleur BTC wallet pour stocker des Bitcoins. En optant le Calcul Multipartite ou MPC, ce portefeuille crypto passe au niveau supérieur en matière de sécurité. Ce qui facilite grandement les transactions et le stockage d'actifs numériques. Il propose un essai gratuit avant de commencer une aventure payante. J'en profite

Parmi les crypto wallets les plus prisés figurent les portefeuilles Bitcoin. Tout simplement parce que le Bitcoin est la cryptomonnaie la plus populaire depuis l'avènement de la technologie blockchain. A l'heure actuelle, bon nombre de BTC wallets permettent d'effectuer des transactions avec vos Bitcoins et de les stocker en toute sécurité. Chacun d'eux présente des traits caractéristiques. D'une part, certains sont destinés exclusivement pour les transactions de BTC, tandis que d'autres prennent en charge plusieurs cryptos. D'autre part, il est aussi possible de choisir entre les portefeuilles chauds et les portefeuilles froids. En quête du meilleur portefeuille BTC ? Voici notre sélection :

Zengo : le BTC wallet le plus sécurisé On aime Interface conviviale et facile à explorer

Prix abordable On aime moins Incompatible avec Lightning Network

Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles dans certaines zones Zengo Le meilleur BTC hot wallet le plus sécurisé Voir l'offre Grâce à sa structure open-source, Zengo demeure en tête de liste lorsqu'il s'agit de portefeuille sécurisé. Il se démarque notamment par son algorithme cryptographique, le MPC ou calcul multipartite, qui sert à chiffrer les clés privées. De ce fait, plus besoin de les gérer manuellement, il suffit d'une simple reconnaissance faciale. En ce qui concerne son utilisation, celle-ci est d'autant plus facile car l'utilisateur ne va pas mettre plus de 20 secondes pour ouvrir un compte. Son service Pro est également disponible au frais de 9,99 $ par mois. En s'y souscrivant, on bénéficie de plusieurs fonctionnalités intéressantes telles que l'authentification multi-facteur et la protection contre les attaques Web3. Caractéristiques techniques Nombre d'actifs pris en charge : plus de 1000

Particularité : sécurisation via calcul multipartite

Conversion en portefeuille froid : oui, sur ordinateur de bureau

Prise en charge de DeFi : Oui

Trezor : le meilleur portefeuille froid pour vos actifs On aime Possibilité d'envoi et de réception ; d'achat et de vente de cryptomonnaies

Plusieurs modèles à choisir On aime moins Frais de transactions élevé

Impossible d'effectuer des transactions multisignatures Trezor Le meilleur portefeuille froid pour stocker des Bitcoin Voir l'offre Le BTC wallet Trezor est un produit d'une firme tchèque fondé en 2014. Il s'agit du premier hardware wallet du marché. Actuellement, l'entreprise propose divers modèles de wallets qui diffèrent selon leurs fonctionnalités et, bien sûr, leur tarif. Il faut toutefois avouer que, tout comme Zengo, Trezor ne prend pas en charge le Lightning Network. Toutefois, ce portefeuille froid est compatible avec des milliers de cryptomonnaies. Par ailleurs, on peut s'en servir pour les achats et ventes de cryptos ou pour naviguer sur des plateformes d'échanges de cryptos. Ce qui permet à l'utilisateur de faire ses transactions sans quitter le portefeuille. Caractéristiques techniques Nombre d'actifs pris en charge : plus de 9000

Particularité : des matériels haut de gamme

Conversion en stockage en ligne : oui

Prise en charge de DeFi : Oui

Phoenix Wallet : le meilleur portefeuille Bitcoin pour les utilisateurs avancés On aime Rapidité de transaction

Des frais très abordables On aime moins Instabilité du Lightning Network

Réservé aux utilisateurs aguerris Phoenix Wallet Le meilleur portefeuille mobile pour les utilisateurs avancés Voir l'offre La société française Acinq a créé Phoenix wallet en 2018, un BTC wallet pas comme les autres. C'est un portefeuille mobile non-custodial qui offre le contrôle absolu à son propriétaire. De la sorte, ce dernier peut gérer ses clés privées à sa guise. Actuellement, on assiste à une version récemment mise à jour, la version 2.0, privilégiant un seul canal, contrairement au service multicanal lors de la version précédente. La taille du canal pouvant changer selon son utilisation. Ce qui rend l'utilisation du Lightning Network beaucoup plus facile. En outre, avec la mise à niveau, Acinq a également procédé à un changement au niveau des frais qui sont désormais fixés à 0,4%. Sinon, chaque utilisateur peut recevoir gratuitement des Bitcoin sur son BTC wallet. Caractéristiques techniques Particularité : réception gratuite de Bitcoin

Conversion en stockage à froid : NA

Prise en charge de Lightning Network : Oui

Electrum : un BTC wallet très respecté On aime Mise en place facile et rapide

Possibilité de personnaliser les frais de transaction On aime moins Configuration plus complexe pour les débutants

Pas d'assistance par chat, e-mail ou téléphone Electrum Un meilleur bitcoin aux sécurités élevés Voir l'offre Ce portefeuille crypto exclusivement réservé au Bitcoin est plutôt connu pour sa sécurité élevée. Par conséquent, les utilisateurs peuvent aisément gérer leurs actifs Bitcoin et les stocker de manière hautement sécurisée. De plus, grâce à sa structure déterministe hiérarchique, les utilisateurs peuvent facilement obtenir une phrase de récupération. En outre, ce portefeuille crypto permet d'améliorer la confidentialité et de personnaliser les frais de transaction tout en fournissant une assistance multilingue. Aussi, si vous prévoyez de l'utiliser en solo, vous devez avoir un ordinateur fonctionnant sous Windows, Linux ou MacOS. Mais il est aussi possible de l'utiliser parallèlement à un portefeuille matériel comme Trezor et Ledger. C'est, d'ailleurs, la meilleure façon d'obtenir une protection supplémentaire pour vos BTC. Caractéristiques techniques Nombre d'actifs pris en charge : un (Bitcoin)

Particularité : ne prend en charge qu'un seul actif

Conversion en stockage à froid : oui

Prise en charge de DeFi : non

Ledger Nano X : idéal pour le stockage de grande quantité de Bitcoin On aime Achat et vente de BTC directement depuis l'application Ledger Live

Compatible avec 50 portefeuilles matériels et avec beaucoup de Wab wallets On aime moins N'est pas le plus abordable

Système d'exploitation personnalisé qui n'est pas open source Ledger Nano X Le meilleur portefeuille pour une grande quantité de bitcoin Voir l'offre Ce BTC wallet est très connu pour sa prise en charge mobile via une connexion Bluetooth. D'où une synchronisation facile avec un appareil mobile. De plus, il dispose de fonctionnalités particulières et prend en charge un grand nombre de cryptos. Mais principalement, Ledger est le portefeuille à adopter si vous prévoyez de stocker une grande quantité de Bitcoin pour une durée plus longue. Ce qui permet à Ledger Nano X de garantir la sécurité des actifs, c'est surtout parce que ces derniers demeurent hors ligne. De la sorte, aucun hacker ne peut y avoir accès. Comme son grand frère, le Nano S, le Ledger Nano X est compatible avec une large gamme de cryptomonnaies, à part le Bitcoin bien sûr. Caractéristiques techniques Nombre d'actifs pris en charge : plus de 5500

Particularité : prise en charge d'une grande quantité de BTC

Conversion en portefeuille chaud : oui

Prise en charge de DeFi : oui

FAQ sur le BTC wallet

Quel est le meilleur BTC wallet pour stocker des Bitcoin ?

Bien que les portefeuilles en ligne soient les plus pratiques, un portefeuille froid reste le plus fiable pour conserver vos BTC en toute sécurité. Tout d'abord, étant un appareil physique tel que Trezor et Ledger, ce type de wallet n'est pas accessible aux pirates. Ensuite, tout transfert de fonds nécessite une étape supplémentaire qui consiste à connecter le matériel à un réseau Internet.

Cette étape peut toutefois gêner les investisseurs qui préfèrent plutôt la rapidité des transactions. A part cela, il est difficile de suivre l'évolution du marché, notamment les changements soudains. Du coup, ils privilégient les portefeuilles logiciels qui sont à la fois facile à utiliser et sécurisé comme Zengo.

Quels sont les différents types de portefeuille Bitcoin

Nombreux sont les types de BTC wallet sur le marché, chacun dispose de ses caractéristiques et s'utilise selon le besoin des traders :

Le BTC wallet matériel : pour un stockage hors ligne

Le portefeuille matériel permet de sécuriser le stockage des Bitcoins en utilisant un support physique semblable à une clé USB. Dans notre comparatif, nous avons présenté le Trezor et le Ledger Nano X. Ce qui caractérise les portefeuilles froids, c'est le niveau de sécurité élevé qu'ils procurent. Le fait de conserver les actifs hors ligne bloque l'accès des pirates. En même temps, la configuration de ces wallets peut s'avérer plus compliquée. De plus, le fait de devoir connecter le support à un ordinateur pour toute transaction ne fait que retarder le processus.

En majorité, les investisseurs optent pour un hardware BTC wallet pour stocker une grande quantité de Bitcoins. Ceci, afin d'éloigner les hackers. Parallèlement à cela, ils conservent de plus petites sommes dans un portefeuille en ligne pour garantir la rapidité des échanges ou dépenser ses BTC.

Le portefeuille chaud : pour des transactions rapides

Un portefeuill chaud ou logiciel peut s'utiliser sur un ordinateur de bureau ou sur un mobile. Les choisir revient à conserver les clés privées, envoyer ou recevoir les Bitcoins sur votre ordinateur. Ce type de BTC wallet est plus vulnérable aux cyberattaques.

Quant au portefeuille mobile, celui-ci se présente sous forme d'application mobile via laquelle l'utilisateur peut transférer ou recevoir des BTC peu importe l'endroit où il se trouve. Les adeptes de portefeuille mobile courent souvent le risque de perdre les clés privées si jamais ils perdent leur smartphone.

Dans les deux cas, il est préférable de choisir un fournisseur qui propose un support client. Ce qui permet de restaurer les fonds si l'appareil est endommagé ou perdu.

On va terminer avec le portefeuille Web qui s'ouvre généralement via un navigateur Web. Ainsi, il est plus facile à accéder (ordinateur, téléphone, tablette). Son interface est également conviviale et plus facile à explorer. Son plus grand handicap est sa sécurité. En effet, le portefeuille Web est très vulnérable aux attaques en ligne.

Portefeuille Bitcoin dépositaire ou non dépositaire : lequel choisir ?

Un BTC wallet est dit dépositaire si son fournisseur détient les clés privées de l'utilisateur. Ce qui lui permet d'accéder aux fonds et de contrôler les clés privées du portefeuille. Pour les débutants, c'est l'option gagnante, car c'est l'entreprise qui gère les mesures de sécurité et assure la protection des fonds.

En revanche, avec un portefeuille non dépositaire, l'utilisateur est le seul maître de ses actifs, de leur gestion et du contrôle du portefeuille. Dans ce cas, le fournisseur ne peut pas accéder aux fonds et aux clés privées. Ce qui réduit le risque de violation et de piratage. Cependant, la configuration d'un tel BTC wallet est tout un travail complexe. Il est donc davantage recommandé aux utilisateurs qui ont déjà des expériences en la matière.

Le top 3 de la rédaction – mai 2024 Zengo Le meilleur BTC hot wallet le plus sécurisé Voir l'offre Trezor Le meilleur portefeuille froid pour stocker des Bitcoin Voir l'offre Phoenix Le meilleur portefeuille mobile pour les utilisateurs avancés Voir l'offre

