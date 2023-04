Cette IA vous crée un cannabis sur mesure

Savez-vous que vous pouvez aussi profiter des effets du cannabis tout en évitant ses inconvénients grâce à l’IA ?

L’intelligence artificielle ne se cantonne pas aux logiciels, elle vous offre aussi du cannabis aux effets bien calibrés. Les effets du cannabis IA se basent sur ceux du THC, du CBD et des terpènes. L’isolation et la modélisation de ces molécules actives citées par l’intelligence artificielle permettent de concocter des types de chanvre aux actions bien déterminées.

Des tests pharmacologiques précis grâce à l’IA

Le chimiste Ramesh Jagannathan s’est consacré, depuis 2049, à l’étude pharmacologique de ces trois principales substances cannabinoïdes. Il a alors utilisé ses connaissances en nanotechnologie et en génie des procédés et a exploité une base de données de plus de 400 principes actifs du cannabis.

Ce docteur a aussi exprimé et expérimenté toute une liste d’extrapolations. Il cible les substances les plus actives et les mieux assimilées pour fabriquer un chanvre aux meilleurs effets. Et comme il est difficile de réaliser de telles études et expérimentations sur les humains ou sur les animaux, Jagannathan se dit heureux des alternatives que lui offre l’intelligence artificielle. Il espère ainsi pouvoir créer le cannabis idéal et révolutionner la santé grâce à l’IA.

Le cannabis, l’antalgique du demain grâce à l’IA

Ramesh Jagannathan a publié dans une revue britannique les effets positifs du cannabis. Il y annonce que les substances étudiées pourraient permettre la fabrication d’un cannabis dédié à la médication. Certaines molécules permettraient, quant à elles, une visée plus distrayante.

L’IA pourrait lui permettre de calibrer les effets du cannabis pour les personnaliser au mieux.

Grâce à l’IA, on a découvert les effets du cannabis sur des récepteurs opioïdes impliqués dans une réaction antalgique dans l’organisme.

L’activation de ces récepteurs opioïdes offrirait la même action sur la douleur que la morphine. Cela a une portée bien plus importante que les effets assez fun imputés au cannabis. Cette approche pourrait ainsi constituer un choix intéressant à l’effet antalgique des opiacées.