Ce leak dit pourquoi Microsoft a mis des milliards sur ChatGPT, et Google va rire

Google lui faisait peur, alors Microsoft a vu OpenAI comme son sauveur. Finalement, tous ces milliards, déversés sur la start-up californienne, s'expliquent.

Tous les participants ne se trouvent pas au même niveau dans la course à l'intelligence artificielle. Si, en 2019, Microsoft a investi un milliard de dollars sur OpenAI, c'est à cause de Google. Les progrès du numéro un de la recherche en ligne en IA avaient trop impressionné le géant de l'informatique, à en croire ces mails internes.

La correspondance en question s'intitule Réflexions sur OpenAI. Elle implique les hauts responsables chez Microsoft :

Son président directeur général (PDG), Satya Nadella

Son directeur technique (DT), Kevin Scott

Sa directrice administrative et financière (DAF), Amy Hood

Son co-fondateur, Bill Gates

Précisons que la divulgation de ces mails internes — par Business Insider, mardi — intervient alors que a eu lieu dans le cadre du procès antitrust contre Google. Cette procédure fait suite à une instruction de trois ans du département américain de la Justice.

« Des années de retard », s'inquiétait Scott

Le choix de Microsoft de miser sur OpenAI pour faire avancer sa stratégie IA résulterait ainsi de la panique. Tout serait parti des inquiétudes de Kevin Scott.

Quand les projets IA de Google se résumaient à créer des entités virtuelles capables d'affronter des adversaires humains dans des jeux, le DT était loin d'être impressionné. C'était l'époque d'AlphaGo, programme conçu pour le jeu de go.

Il y a ensuite eu un tournant, le leader de la recherche en ligne s'est focalisé sur les grands modèles de langage (LLM). « Je me suis beaucoup inquiété », confie Scott dans un mail.

Il a évidemment évalué les écarts de capacités entre sa compagnie et Google pour entraîner les LLM. « Nous sommes plusieurs années en retard par rapport à la concurrence en termes d'apprentissage automatique », constate Scott dans un autre courriel du 12 juin 2019.

Le PDG fait pression sur sa directrice financière

En octobre 2018, Google avait BERT comme modèle de langage le plus avancé. Il avait fallu six mois aux ingénieurs de Microsoft pour arriver à un résultat de ce calibre.

Kevin Scott déplorait que leur « infrastructure n'était pas à la hauteur de la tâche ». Il saluait également dans la correspondance les efforts de la firme basée à Menlo Park.

Après lecture, Nadella a sans doute transmis les Réflexions sur OpenAI à sa DAF. Son mail comporte la mention « voilà pourquoi je veux faire ça ».

Soulignons que Hood est un membre clé de la hiérarchie. La supervision des objectifs financiers de la compagnie lui revient, avec un contrôle rigoureux des dépenses de la firme.

La réaction du PDG suggère que la DAF ne devait pas être emballée à l'idée de beaucoup investir dans l'intelligence artificielle. Convaincue par le constat de son DT, Hood a alors changé de position et sorti le chèque pour que Microsoft mise sur OpenAI.

L'homme de l'ombre du partenariat Microsoft et OpenAI

OpenAI s'impose aujourd'hui comme le numéro un de l'intelligence artificielle. La start-up californienne doit ce succès aux performances et à la popularité de ChatGPT. Les capacités de ce chatbot génératif reposent sur les puissants LLM de la start-up.

L'argent injecté dans OpenAI s'élève à plus de 13 milliards de dollars. Ses modèles GPT intègrent plusieurs services et produits de Microsoft (Office, Bing, Edge et Windows).

Le numéro un des logiciels a rattrapé son retard sur Google grâce à sa stratégie. Il peut également remercier son co-fondateur.

Rappelons que Bill Gates n'est plus à la tête de la compagnie depuis 2020. En revanche, il aurait toujours joué un grand rôle dans la relation avec OpenAI.

Le milliardaire philanthrope discuterait avec la start-up depuis 2016. Il aurait également aidé à conclure l'accord entre les deux entreprises.

