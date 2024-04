Chaque semaine, dans notre section ‘Ce qu'il fallait retenir cette semaine', LeBigData.fr décortique pour vous les tendances et les nouvelles les plus importantes dans le monde du Big Data. De la protection des données à l'exploitation du cloud, en passant par les nouvelles frontières de l'intelligence artificielle, nous couvrons les sujets qui impactent le secteur. Découvrez les faits marquants de cette semaine.

L'étude alarmante sur la capacité de l'IA GPT-4 à manipuler les opinions humaines

Selon une étude suisse, l'IA GPT-4 s'avère deux fois plus persuasive qu'un humain dans un débat, grâce à sa capacité à détecter les émotions de son interlocuteur et à adapter ses arguments en conséquence. Alors que les discussions entre humains ont tendance à renforcer les positions initiales, GPT-4 parvient à faire changer d'avis 21% de ses interlocuteurs. Les chercheurs ont également montré que l'utilisation d'informations démographiques sur l'adversaire permet d'accroître encore davantage l'influence de GPT-4, laissant craindre une possible manipulation des esprits à l'ère de l'IA.

Révolution dans la propulsion spatiale : la Chine développe un moteur nucléaire révolutionnaire

La Chine a développé un puissant moteur spatial à fission nucléaire de 1,5 mégawatt, soit sept fois plus puissant qu'un système concurrent de la NASA. Ce réacteur compact et léger, refroidi au lithium liquide, permettrait d'atteindre des vitesses sans précédent pour le transport spatial, rendant possible un voyage Terre-Mars en seulement 3 mois au lieu de 6, une prouesse technique qui repousserait les limites actuelles et ouvrirait la voie à une nouvelle ère d'exploration spatiale plus accessible.

La voiture volante d'ALEF Aeronautics : un rêve en passe de se concrétiser

Une start-up californienne nommée ALEF Aeronautics prétend être sur le point de commercialiser la première « vraie voiture volante », le modèle A, qui peut à la fois voler jusqu'à 200 km et rouler sur 300 km. Bien que son prix initial de 300 000 dollars en 2026 en fasse un produit élitiste, la société prévoit une version plus abordable, le modèle Z, à 35 000 dollars qui ne sera disponible qu'en 2035.

