Comment le CEO de Crypto.com a envoyé 400 millions $ au mauvais destinataire ?

Le PDG de Crypto.com Kris Marszalek a reconnu avoir envoyé « accidentellement » une somme d’environ 400 millions de dollars à un mauvais destinataire. C’était notamment une adresse publique enregistrée à un échange de concurrents. Les clients s’inquiètent.

Crypto.com : une transaction erronée de 400 millions de dollars vers Gate.io

A la date du 21 Octobre plus précisément, les enregistrements de la blockchain sur Etherscan montrent que Crypto.com a envoyé une somme de 400 millions de dollars à l’échange Gate.io. Il s’agit notamment d’environ 80 % des réserves totales de l’entreprise. Le PDG de l’entreprise, Kris Marszalek l’a d’ailleurs confirmé. « C’était censé être un déménagement vers une nouvelle adresse de stockage à froid, mais il a été envoyé à une adresse d’échange externe sur liste blanche », a-t-il déclaré sur Twitter. Le CEO a ensuite déclaré que Crypto.com a mis en œuvre de nouveaux processus ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour que ce genre d’erreur ne se reproduise plus. Néanmoins, Marszalek a indiqué que tous les fonds ont depuis été restitués. Gate.io les a remboursés et en plus, la somme augmentait à 456 millions de dollars.

A travers une véritable transparence

De son côté, Marszalek a partagé un instantané de Gate qui affiche ses réserves du 19 octobre sans les fonds Crypto.com. Du sien, Gate a aussi publié une supposée « clarification » sur son blog. Il s’agit en fait de son soi-disant « assistance à Crypto.com pour récupérer le transfert erroné de 400 millions de dollars ». Néanmoins, les deux entreprises n’ont pas immédiatement subvenu aux demandes de plus de détails de la part de Decrypt.

Juste après l’effondrement de FTX ?

Le PDG de Binance connu sous le nom de Changpeng Zhao s’est évidemment très rapidement pris à cette confusion. En guise de rappel, c’est celui qui est responsable de la vente de FTX à cause de son tweet mentionnant la liquidation de sa réserve du jeton de FTX. Voici sa déclaration sur Twitter : « Si un échange doit déplacer de grandes quantités de crypto avant ou après avoir démontré ses adresses de portefeuille, c’est un signe clair de problèmes, restez à l’écart. »

D’après Zhao, la preuve de réserves de Crypto.com témoignait visiblement de quelques perplexités. Le document montrait qu’environ 20 % des avoirs de la bourse étaient libellés en SHIB, affirme-t-il. « La blague crypto basée sur une autre blague crypto » décrit notamment ce PDG de Binance.

FTX ou Crypto.com : d’importantes sommes à débourser

Suite à son insolvabilité, FTX a perdu ses accords de sponsoring sportif. Pourtant, ce dernier a dépensé des centaines de millions de dollars dans ces partenariats. D’ailleurs, le Miami Heat a annoncé qu’il supprimerait le nom FTX. A la place apparemment, il trouverait à un nouveau partenaire de dénomination du stade.

De même, Crypto.com a déboursé des fonds importants dans le sport. Il s’agit notamment de ses Accord de 700 millions de dollars sur les droits de dénomination des arènes avec les Lakers de Los Angeles.