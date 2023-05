Cette chaise IKEA éteint les écrans de PC et personne ne sait pourquoi

Une chaise IKEA intrigante a récemment été découverte pour sa capacité à éteindre les écrans d’ordinateurs à proximité. Les experts se grattent la tête pour comprendre comment cette chaise peut accomplir un tel exploit, suscitant des questions sur la technologie cachée derrière ce mystère.

Cette fonctionnalité anecdotique d’une chaise IKEA reste un mystère pour son utilisateur. L’équipement serait-il connecté à un système domotique ? Ou est-ce une chaise alimentée par des IA telles que ChatGPT ? Dans tous les cas, elle pourrait être une réponse intéressante à la problématique croissante de la surutilisation des écrans et de la fatigue oculaire. Alors que les détails techniques de cette fonctionnalité restent inconnus, il est clair que ce matériel de chez IKEA a attiré l’attention de nombreux consommateurs.

IKEA MARKUS : comment un siège de bureau a affecté un écran 4K

Lorsque l’on travaille sur un ordinateur, il est courant que les différents équipements nécessitent une source d’énergie pour fonctionner. Mais, ce n’est pas le cas de tous. Parmi eux se trouve le siège de bureau réglable. Il dispose généralement d’un mécanisme de levage à gaz et est confectionné en tissu, en cuir ou en mousse.

Cependant, il est surprenant de constater qu’un simple siège de bureau peut causer des problèmes à votre ordinateur. Felix Häcker est un développeur allemand travaillant sur GNOME qui a partagé son expérience sur Mastodon. Il a mentionné que sa chaise de bureau IKEA MARKUS haut de gamme avait affecté le fonctionnement de son écran 4K.

😱🤯 "Don't forget to check if your Ikea chair is compatible with your screen. I'm not kidding" https://t.co/RQujQ5Ytn1 — Sylvain Wallez (@bluxte) May 3, 2023

Bien qu’il ait examiné diverses causes potentielles telles qu’un câblage mal fixé ou un choc contre la table, il a finalement remplacé sa chaise par frustration. À sa grande surprise, le problème a été résolu. Häcker a admis qu’il n’avait jamais envisagé qu’un siège de bureau réglable puisse causer des problèmes à un écran d’ordinateur. En somme, l’équipement de la marque IKEA se révèle être une exception dans la liste des équipements.

IKEA : des problèmes d’électricité statique affectent certains écrans d’ordinateur

Suite à un épisode de frustration, le développeur a décidé de changer de siège, ce qui a permis de régler son problème. Bien qu’il ait été surpris par cette solution si simple, il se sentait ridicule de devoir expliquer son problème à quelqu’un d’autre. Toutefois, il a rapidement appris qu’il n’était pas le seul à éprouver des soucis avec la chaise MARKUS. Sur un forum allemand, il a trouvé des gens qui avaient des problèmes similaires avec la chaise MARKUS.

De plus, des commentateurs ont évoqué la possibilité que le réhausseur de la chaise génère de l’électricité statique. Cela affecte certains écrans. Sur le forum, un membre a partagé une astuce pour résoudre ce problème. Cette opération implique la liaison d’un câble en cuivre pour « mettre la chaise à la terre ». Il est important de noter que les décharges électrostatiques sont courantes avec les PC.

Les experts recommandent donc de se « mettre à la terre » lors du démontage d’une machine pour éviter tout risque de court-circuit. Cependant, les moniteurs, notamment les tubes cathodiques, sont particulièrement sensibles aux décharges électrostatiques. Les écrans doivent être régulièrement démagnétisés pour éviter des perturbations de couleurs.

IKEA : des chaises design et fonctionnelles

Les chaises de la marque IKEA ont une renommée pour leur design épuré, fonctionnel et abordable. Elles sont généralement fabriquées à partir de matériaux résistants tels que le bois massif, le plastique et le métal. En outre, ces chaises sont facilement démontables et peuvent être assemblées sans difficulté en utilisant des outils basiques. Cela les rend très pratiques pour les personnes qui ont besoin de les déplacer souvent.

En termes de style, les chaises IKEA se caractérisent par leur minimalisme et leur modernité. Elle présente des lignes épurées et des couleurs neutres qui conviennent à tous les styles de décoration. De plus, elles ont également été conçues pour offrir un grand confort et une bonne ergonomie.

Enfin, les chaises IKEA ont une solide réputation de durabilité et de qualité. Cela en fait une option populaire auprès des acheteurs à la recherche de mobilier pratique, fonctionnel et durable à un prix abordable. En ce qui concerne leur fonctionnalité à éteindre les écrans de PC, il est sûrement préférable de vérifier par vous-même.