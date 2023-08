ChatGPT va-t-il créer le chaos à la rentrée ? Parents, soyez prêts !

Les craintes que ChatGPT ne sème le chaos à la rentrée sont justifiées. La question de l’intelligence artificielle concerne autant le corps enseignant que les parents.

Les IA génératives sème la confusion et la panique parmi les éducateurs. Ces derniers s’inquiètent de leur incapacité à intégrer la technologie dans leur programme. L’augmentation spectaculaire du plagiat et la baisse de la capacité d’apprentissage rendent la situation plus complexe. ChatGPT va-t-il créer le chaos à la rentrée ?

Pas encore le chaos, mais déjà de grands bouleversements

Peu de temps après la sortie de ChatGPT en novembre, des professeurs ont remarqué une hausse significative des travaux rédigés par l’IA remis par les étudiants. Une grande partie contenait des citations inventées et des références à des sources inexistantes. Ce sont les marqueurs de l’œuvre de l’intelligence artificielle.

Faute de conseils de la part de la hiérarchie sur la manière de gérer la technologie, de nombreux professeurs ont pris les choses en main. En effet, ils ont profité de l’été et des vacances pour se former et se familiariser avec ChatGPT. Certains sont même allés jusqu’à payer de leurs proches la participation à des conférences sur l’intelligence artificielle.

Le corps professoral ne veut surtout pas que le chaos s’installe à la prochaine rentrée. De ce fait, il mise sur l’acquisition de nouvelles compétences pour éviter la confusion. Mais cela est loin de résoudre les problèmes.

Le manque de concordance face à l’intelligence artificielle

Il y a effectivement peu ou pratiquement pas de consensus parmi le corps professoral. Un professeur peut se montrer très favorable à l’utilisation de ChatGPT, tandis qu’un autre possède un avis contraire. Nombreux sont les éducateurs à s’inquiéter de ce manque de concordance.

Lorsque les cours vont reprendre cet automne, certains établissements autoriseront l’IA générative d’OpenAI. D’autres écoles ou universités chercheront à interdire son utilisation. L’intelligence artificielle est en mesure d’apporter des changements positifs à l’enseignement. Néanmoins, son implémentation requiert un encadrement et la mise en place d’une structure uniforme de la part de l’Éducation nationale.

Les étudiants craignent aussi que ChatGPT ne sème le chaos à la rentrée

ChatGPT pousse le corps enseignant ou professoral à utiliser des outils de détection des contenus rédigés par l’IA. C’est là que les choses peuvent se compliquer. S’appuyer sur des outils inadéquats peut amener à accuser injustement les élèves ou les étudiants. Cela est notamment arrivé aux États-Unis en mai dernier.

Rappelons qu’OpenAI a lancé un outil de détection en janvier. Mais l’éditeur de ChatGPT l’a discrètement abandonné le mois dernier en raison de son faible taux de précision.

Par ailleurs, la plateforme Turnitin.com – spécialiste de la détection de plagiat et des textes générés par IA – signale fréquemment l’écriture humaine comme étant artificielle d’après le Washington Post.

Tout cela n’est pas pour rassurer les parents. ChatGPT semble instaurer un chaos dès la rentrée qui remettra systématiquement en cause le travail des élèves ou des étudiants. Ces derniers devront adapter leurs comportements pour éviter les accusations de tricherie. Ils pourraient avoir à se filmer en travaillant pour prouver l’authenticité de leurs devoirs.