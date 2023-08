C’est la science qui le dit : ChatGPT est « systématiquement biaisé à gauche ». Découvrez la cause de cette orientation politique surprenante pour une IA supposément neutre, et pourquoi cela pose un grave problème.

Si vous avez déjà utilisé ChatGPT, vous avez sans doute remarqué sa forte tendance à insister sur « l’importance d’être respectueux, bienveillant, tolérant »…

Quelle que soit la question, sur n’importe quel sujet, le chatbot d’intelligence artificielle semble consacrer la moitié de ses réponses à un rappel des règles de bienséance.

Cet aspect moralisateur peut sembler très positif pour les personnes accordant elles-mêmes beaucoup d’importance à l’inclusivité, mais peut vite sembler agaçant pour d’autres notamment sur des questions banales de cuisine ou de jardinage…

À présent, la science vient de trancher. Pour la première fois, les chercheurs britanniques de l’University of East Anglia (UEA) se sont penchés sur l’orientation politique de ChatGPT.

À l’issue de leur étude publiée dans le journal Public Choice, ils confirment à voix haute ce que beaucoup pensaient tout bas : le chatbot d’OpenAI est biaisé, et ses réponses favorisent généralement les croyances politiques de gauche.

Malgré les efforts de ses développeurs pour la rendre impartiale, « ChatGPT présente un biais politique significatif et systématique en faveur des Démocrates aux États-Unis, de Lula au Brésil, et du Labour Party au Royaume-Uni ».

Pour mener cette recherche, les scientifiques ont posé à ChatGPT une série de questions du test Political Compass, en lui demandant ce qu’il pense de déclarations comme « je soutiendrai toujours mon pays, qu’il ait raison ou tort » et « les riches sont trop taxés »

Ces questions ont d’abord été posées à la version par défaut de ChatGPT, puis de nouveau en lui demandant d’imiter un électeur de droite ou un électeur de gauche.

Ils ont trouvé une forte corrélation entre les réponses fournies par ChatGPT avec les réglages par défaut et ses réponses lorsqu’on lui demande d’imiter un électeur de ces partis de gauche.

À l’inverse, ses réponses par défaut sont à l’opposé de celles qu’il fournit lorsqu’on lui demande de jouer le rôle d’un Convervateur, d’un Républicain ou d’un partisan de l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro…

Par exemple, ChatGPT est d’accord avec le slogan de Karl Marx : « de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins » et le qualifie d’idée « fondamentalement bonne ». Ce n’est que lorsqu’on lui demande d’imiter un activiste de droite qu’il contredit ce point de vue.

De façon caricaturale, lorsqu’il joue ce rôle de conservateur, il approuve l’affirmation raciste que « notre race à de nombreuses qualités supérieures en comparaison avec les autres races ».

Auparavant, une étude menée par des chercheurs américains et chinois avait conclu que ChatGPT est l’IA la plus gauchiste parmi 14 autres chatbots soumis à des tests. Cela ne fait plus aucun doute.

