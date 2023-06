ChatGPT est beaucoup moins utilisé que vous le pensez : découvrez les chiffres étonnants

Découvrez les chiffres étonnants qui révèlent à quel point ChatGPT est sous-estimé dans son utilisation. Malgré une croissance record, l’engagement reste faible, les utilisateurs privilégiant les moteurs de recherche traditionnels.

Cette technologie révolutionnaire, qui repose sur l’intelligence artificielle, a conquis les esprits par sa capacité à générer du texte de manière cohérente et naturelle. Toutefois, malgré l’enthousiasme qu’elle suscite, les statistiques démontrent que son utilisation n’est pas aussi répandue qu’on pourrait le croire.

Seulement 19 % des utilisateurs adoptent ChatGPT : une enquête surprenante

Contrairement à la croyance courante, un nombre surprenant de personnes utilisent réellement les interfaces conversationnelles dotées d’IA. Ils pourraient utiliser ChatGPT et Bard d’après une récente étude réalisée par Morgan Stanley. La recherche menée en avril de cette même année a impliqué 2 000 participants. Cette étude s’est focalisée sur l’acceptation de l’intelligence artificielle. Il s’intitule également sur la volonté des personnes d’utiliser de nouvelles technologies IA telles que ChatGPT et Bard.

Les données ont mis en évidence que seuls 19 % des individus interrogés ont déclaré avoir expérimenté l’utilisation de ChatGPT. Par contre, seulement 9 % des répondants avaient eu recours au chatbot Google Bard. Cependant, ces observations sont surprenantes étant donné la croissance spectaculaire du nombre de personnes utilisant ChatGPT.

ChatGPT domine Bard dans l’utilisation quotidienne

Selon une étude graphique, il ressort également que les utilisateurs favorisent ChatGPT plutôt que Bard. Ainsi, 4 % des individus interrogés optent pour une utilisation quotidienne de ce chatbot, tandis que seulement 1 % choisissent Bard. Cependant, les analystes de Morgan Stanley, chargés de cette recherche, mettent en évidence que le faible investissement des utilisateurs envers les assistants de discussion peut s’attribuer à la phase initiale de création de ces dispositifs.

D’après les renseignements divulgués par Business Insider, le document révèle que les utilisateurs des assistants conversationnels expriment surtout un intérêt pour les applications d’intelligence artificielle leur permettant d’obtenir des savoirs et de creuser divers domaines. En outre, de nombreux précurseurs de l’intelligence artificielle exploitent régulièrement cette technologie. Tout ça, dans le but de mener des investigations sur de nouvelles marchandises, et procéder à des acquisitions en ligne. Cette utilisation octroie à l’IA une valeur inestimable dans le secteur du commerce électronique. Par ailleurs, cela pourrait offrir aux entreprises une occasion de développer leurs revenus. Cependant, la recherche révèle que la plupart des personnes (56 %) persistent à utiliser des moteurs de recherche courants et accessibles,

Pourquoi utiliser les chatbots ?

Les chatbots sont devenus indispensables dans de multiples secteurs en raison de leurs nombreux bénéfices. Avant tout, ces assistants virtuels sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui permet aux utilisateurs de recevoir une aide instantanée, même en dehors des horaires de bureau. De plus, ils sont capables de gérer un important flux de demandes simultanément, ce qui réduit les temps d’attente et améliore l’efficacité du service client. Les outils d’IA, généralement programmés pour fournir des réponses précises et cohérentes, garantit une expérience utilisateur de qualité supérieure.

Par ailleurs, ils apprennent et s’adaptent grâce à l’intelligence artificielle, améliorant constamment leurs performances. Enfin, l’utilisation de chatbots permet aux entreprises de réaliser des économies en réduisant les coûts liés à l’embauche de personnel. Globalement, les chatbots proposent une solution pratique, efficace et économique pour satisfaire les besoins des utilisateurs dans différents domaines.