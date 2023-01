Comment ChatGPT a réussi un examen d’école de commerce ?

Un professeur a soumis à ChatGPT des questions similaires à celles posées aux étudiants lors de leurs examen final. L’IA avait une compréhension suffisante des sujets pour pouvoir y répondre correctement et obtenir un score satisfaisant.

Le résultat de l’étude est considéré comme une grande avancée dans le domaine des technologies conversationnelles. En effet, elle montre que l’IA peut être formée à comprendre et traiter des informations complexes sur divers sujets. Cela ouvre également la voie à davantage d’applications du chatbots pour donner des conseils juridiques ou financiers, fournir une assistance médicale en temps réel, etc.

ChatGPT est capable d’obtenir le diplôme du MBA

Dans l’étude, ChatGPT passe l’examen final du programme de maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’école. C’est un exploit qui a surpris les experts et suscité une grande discussion sur le potentiel des technologies d’intelligence artificielle.

Le professeur Christian Terwiesch, auteur de l’article de recherche « Would Chat GPT3 Get a Wharton MBA ? A Prediction Based on Its Performance in the Operations Management Course », a déclaré que le robot a obtenu entre B- et B à l’examen.

Le robot a fait un « travail remarquable aux questions de base sur la gestion des opérations et l’analyse des processus, y compris celles qui sont basées sur des études de cas », écrit Terwiesch. Il a également déclaré que les explications du robot étaient « excellentes ».

Cette performance est remarquable car elle démontre que les outils d’IA sont capables d’atteindre des niveaux très élevés de précision. Ils peuvent être utilisés pour résoudre des problèmes complexes. Le fait que GPT-3 soit capable de réussir l’examen final du MBA montre à quel point ces technologies sont avancées et prometteuses.

L’IA pourrait-elle remplacer une personne diplômée ?

Le programme de maîtrise en administration des affaires (MBA) est le diplôme le plus recherché et le plus réputé pour les professionnels qui souhaitent se spécialiser dans la gestion des affaires. Il offre aux étudiants une formation complète sur l’analyse financière, la stratégie commerciale, les opérations internationales et bien d’autres sujets liés à la gestion des entreprises.

Cependant, avec l’avènement du chatbot d’Open AI, il y a eu un débat intense quant à savoir si ce programme peut remplacer ou non une personne diplômée en MBA. En effet, ChatGPT peut facilement résoudre tous les problèmes rencontrés par une entreprise sans avoir besoin d’une formation formelle en administration des affaires.

Toutefois, malgré ses capacités impressionnantes, il est important de noter que l’IA ne remplacera jamais totalement un diplôme. En effet, il manque encore beaucoup trop d’expérience pratique et humaine pour faire face aux défis complexes rencontrés par les dirigeants d’entreprise.

Dans son étude, Christian Terwiesch a noté que le chatbot « fait parfois des erreurs surprenantes dans des calculs relativement simples au niveau des mathématiques de 6ème année ». D’après lui, la version actuelle de ChatGPT n’est pas encore capable de traiter des questions d’analyse de processus plus avancées, même lorsqu’elles sont basées sur des modèles assez standard. Malgré tout, le professeur a déclaré que les performances de ChatGPT au test ont des implications importantes pour l’enseignement des écoles de commerce.