Citrix : pourquoi le pionnier du cloud renvoie des milliers d’employés ?

Citrix, l’un des principaux pionniers du cloud computing, a récemment licencié près de 2 000 employés pour un nouveau programme de distribution.

Cette décision survient alors que le secteur des technologies de l’information est en plein essor. D’autant plus que les entreprises se tournent de plus en plus vers le cloud pour leurs solutions informatiques. Alors, pourquoi Citrix a-t-il décidé de réduire ses effectifs alors qu’il est l’un des principaux acteurs du cloud ?

Une triste nouvelle pour les employés de longue date chez Citrix

Cloud Software Group, la maison mère de Citrix et du fournisseur d’applications Tibco, a procédé mardi à des licenciements massifs. Des milliers d’employés de l’ensemble de l’organisation ont reçu des lettres de licenciement dans le cadre d’une restructuration.

Citrix, qui est connu pour ses solutions logicielles basées sur le cloud, a été particulièrement touché par ces réductions. Ces licenciements font partie d’un effort de restructuration visant à rationaliser les opérations et à réduire les coûts.

Mark Simmons, ingénieur commercial chez Citrix, a partagé sur Linkedin qu’il était l’un des employés touchés par les coupes. « Comme tant d’autres chez Citrix, j’ai été pris dans la restructuration massive d’aujourd’hui. J’ai été associé à Citrix au cours des 22 dernières années en tant qu’ingénieur commercial à temps plein.”

Le plan de transformation chez Cloud Software Group

CSG s’est abstenu de divulguer sa feuille de route. Néanmoins, une source anonyme a révélé que Tom Krause, le PDG de CSG, a adressé un e-mail aux employés avant les licenciements. Celui-ci expose les plans visant à concentrer les ventes et le marketing directs uniquement sur ses plus gros clients. En même temps, cela permettrait de limiter le développement de produits à un nouveau projet.

D’après cette source, Krause a déclaré que le changement le plus notable concerne la manière dont CSG allait vendre ses produits. En effet, l’entreprise a prévu de vendre ses produits à ses 1 600 premiers clients en Amérique du Nord et en Europe. Ce segment de clientèle comprend les 1 000 premiers utilisateurs des produits Citrix.

Citrix : un changement pour de prochains résultats positifs ?

Comme l’a expliqué un employé, « le changement stratégique pourrait être une très bonne chose pour les clients et partenaires de l’entreprise”. Toutefois, la source a ajouté qu’il faudra un certain temps avant que le contrecoup des licenciements ne s’estompe au sein de la communauté collaborative.

« Lorsqu’il y a un bouleversement de cette ampleur, il faut un certain temps pour que les choses se tassent », a déclaré la source. « Mais chaque fois qu’il y a autant de changements, il y a une opportunité pour l’entreprise de gagner de l’argent. »

Il a été annoncé ce mois-ci que Citrix avait nommé Ethan Fitzsimons à la tête de son programme de distribution. Cette nomination devrait offrir aux partenaires un programme de distribution plus facile à gérer. Comme l’a déclaré Fitzsimons au magazine CRN : « Il s’agit de savoir comment nous permettons aux partenaires de faire leur travail plus rapidement et plus facilement. »

Actuellement, le marché du cloud computing devient de plus en plus concurrentiel avec des géants comme Amazon Web Service ou Microsoft Azure. Toutefois, nous espérons que Citrix retrouvera rapidement ses marques après cette restructuration.