Cloud AWS trop cher : le retour en force des Data Centers sur site ?

Depuis plusieurs années, la tendance est au cloud computing et à l’utilisation de solutions telles qu’AWS pour héberger les applications et les données. Cependant, les coûts élevés associés à ces services ont incité de nombreuses entreprises à chercher des alternatives.

Le Cloud AWS est une option populaire pour de nombreuses entreprises, mais son coût élevé peut devenir un défi. C’est pourquoi un retour en force des Data Centers sur site est observé. Ceux-ci offrent une solution moins coûteuse et plus personnalisée.

Pourquoi les services cloud AWS sont devenus plus chers ?

Les services Cloud AWS sont considérés comme étant plus chers aujourd’hui pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il faut prendre en compte la demande croissante pour les services de cloud computing. Les entreprises et les particuliers sont de plus en plus nombreux à adopter les services AWS. Cela entraîne une hausse de la demande et donc des coûts pour le fournisseur. De plus, les coûts d’infrastructure sont en constante augmentation, ce qui se reflète également dans les prix des services Cloud AWS.

Par ailleurs, Amazon a récemment ajouté de nouvelles fonctionnalités à ses services, telles que l’IA et l’analytique en temps réel, ce qui implique des coûts supplémentaires. En même temps, il est important de noter que les services Cloud AWS sont considérés comme étant l’un des plus fiables et des plus performants sur le marché. Cela justifie leur coût plus élevé par rapport à d’autres fournisseurs.

La stratégie multicloud impacte la croissance d’AWS

Les entreprises cherchent constamment des moyens d’économiser de l’argent, en particulier en période d’incertitude économique. Selon Brian Olsavsky, directeur financier d’Amazon, les entreprises sont en train d’évaluer les moyens d’optimiser leurs dépenses en cloud. En conséquence, il a déclaré que la croissance d’AWS pourrait être affectée au cours des deux prochains trimestres.

Toutefois, le pipeline de nouveaux clients reste solide. De nombreux clients continuent à planifier leur migration vers le cloud et à s’engager à long terme avec AWS. En revanche, les tendances suggèrent que les entreprises passent au multicloud pour faire jouer AWS contre ses concurrents du cloud. Pour conserver leur rentabilité, elles choisissent des plateformes logicielles qui peuvent être déployées sur n’importe quel nuage.

En utilisant le cloud pour le calcul, le stockage et le déploiement le moins coûteux, les entreprises peuvent optimiser leur dépense. Or, ce comportement pourrait avoir un impact sur AWS. Il s’agit d’un problème plus complexe que la crainte d’un resserrement proactif de la ceinture en cas de ralentissement économique.

Les Datas Centers sur site sont-ils plus rentables ?

Les Data Centers sur site sont souvent considérés comme étant plus rentables que les services clouds tels que AWS d’Amazon. En effet, les entreprises n’ont pas besoin d’investir dans des infrastructures coûteuses pour leur hébergement. De plus, elles peuvent bénéficier de coûts de maintenance plus faibles en effectuant les réparations elles-mêmes.

Cependant, le coût total dépendra de la taille et des besoins de l’entreprise. Si l’entreprise nécessite une infrastructure de grande envergure, il peut être plus coûteux d’utiliser un Data Center sur site que de faire appel à un service cloud.

Il est également important de prendre en compte les coûts supplémentaires associés à la gestion de données en interne. Les entreprises doivent désigner une équipe dédiée pour gérer leur Data Center sur site. Cela peut entraîner des coûts supplémentaires pour les ressources humaines et les formations.

En fin de compte, la décision de choisir un Data Center sur site ou un service cloud dépendra des besoins et des moyens financiers de chaque entreprise. Les entreprises qui cherchent une solution rentable doivent prendre en compte le coût total, y compris les coûts initiaux, les coûts de maintenance et les coûts associés à la gestion de données, pour déterminer leur meilleure option.