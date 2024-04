Programmation : non, Cobol n’est pas mort !

Dans le vaste univers des langages de programmation, certains connaissent une carrière d'une longévité exceptionnelle. C'est le cas du Cobol.

Créé dans les années 1950, il demeure encore incontournable dans nombre de secteurs clés de l'industrie et des services. Je vous propose de me suivre le temps d'une brève incursion dans le monde fascinant de ce langage dont la popularité ne se dément pas.

Définition du Cobol

Le Cobol (COmmon Business Oriented Language) est un langage de programmation original conçu pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises. Développé pour être facilement compréhensible par les non-informaticiens, il se caractérise par une syntaxe proche de la langue anglaise, ce qui favorise l'échange entre développeurs et décisionnaires du milieu professionnel.

Au fil des ans, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées au Cobol. Ce dernier a pu s'adapter aux environnements informatiques modernes. Ainsi, malgré son ancienneté, il demeure aujourd'hui encore un acteur majeur sur la scène des langages de programmation. Il est spécialement utile dans les domaines liés à la gestion financière, aux systèmes transactionnels ou encore à la banque et l'assurance.

Histoire de ce langage de programmation

Les origines du Cobol

Comme évoqué précédemment, la genèse de ce langage de programmation remonte donc aux années 1950, en pleine guerre froide. À l'époque, l'informatique en est encore à ses balbutiements. Le développement des premiers programmes se fait principalement dans des langages dits de basse ou moyenne génération, très éloignés du langage naturel. Ces langages sont difficiles à apprendre et leur compréhension nécessite une expertise technique élevée.

C'est dans ce contexte que naît l'idée de créer un langage de programmation spécialement conçu pour les applications professionnelles. L'objectif est alors de rendre ce nouvel outil aussi simple que possible, afin qu'il puisse être utilisé même par des personnes ne connaissant rien au domaine informatique.

Les conversations entre domaines civils et militaires sur cet objectif débouchent sur la création du Cobol. Elles aboutissent d'ailleurs à la mise en place d'un comité de normalisation international. Cette structure regroupe des représentants de plusieurs grandes entreprises américaines et européennes comme IBM, Honeywell ou Bull.

L'âge d'or du Cobol

Le succès du Cobol ne se fait pas attendre. En raison de son accessibilité, il devient rapidement le langage privilégié pour la gestion financière et commerciale d'une grande partie du monde occidental. Ce premier âge d'or du Cobol durera jusqu'à la fin des années 1970. À partir de cette époque, de nouveaux langages de programmation plus modernes et adaptés aux systèmes informatiques plus avancés voient le jour.

Cependant, loin de disparaître, le Cobol s'adapte aux défis technologiques imposés par ces nouveaux acteurs et continue d'évoluer. De nouvelles versions du langage sont développées pour répondre à la demande croissante des entreprises.

Il n'est pas rare de voir des entreprises utiliser un mélange de plateformes modernes et de systèmes plus anciens, tels que les mainframes IBM, pour héberger leurs applications en Cobol.

Multiples avantages de Cobol

1. Une syntaxe claire et compréhensible

L'un des principaux atouts du Cobol réside dans sa syntaxe proche de la langue anglaise parlée, ce qui rend les programmes écrits en Cobol aisément lisibles et compréhensibles, même par des non-informaticiens. Le langage fait un large usage de mots-clés et de règles grammaticales spécifiques. De ce fait, le code source devient plus facile à interpréter pour les personnes peu familières avec le domaine informatique.

2. La portabilité

Le Cobol est intrinsèquement portable. Il peut être exécuté sur n'importe quel ordinateur sans modification, quel que soit sa marque ou son modèle. Cette caractéristique en fait un langage particulièrement adapté aux projets qui impliquent une grande variété de systèmes informatiques et d'architectures matérielles. La portabilité du Cobol se renforce avec l'introduction de normes internationales. Cela garantit une compatibilité totale entre les différentes versions du langage.

3. L'accès rapide aux données

Le Cobol offre des fonctionnalités avancées pour accéder rapidement aux données stockées dans des bases de données. Grâce à sa syntaxe claire et structurée, les programmes Cobol conviennent pour traiter de grands volumes d'informations. De plus, ils offrent un haut niveau de fiabilité et de performance. Cette qualité est indispensable là où le traitement rapide et sécurisé des données est souvent critique.

4. Une communauté active et pérenne

Malgré son âge avancé, le Cobol dispose toujours aujourd'hui d'une large communauté de développeurs. Ces derniers continuent de l'utiliser, d'apprendre et d'améliorer leurs compétences en matière de programmation en Cobol. Des millions de lignes de code Cobol sont encore écrites chaque année. Ce langage jouit d'une réputation globalement très positive au sein du monde professionnel. La culture et l'expertise autour du Cobol demeurent ainsi vivaces, ce qui garantit la préservation de cet héritage technologique majeur pour les générations futures.

Principe de fonctionnement

Le fonctionnement de ce langage repose principalement sur une syntaxe simple, lisible et structurée, qui facilite grandement la compréhension par tous les utilisateurs, y compris ceux qui ne sont pas familiers avec la programmation en général. Cobol se compose de mots-clés prédéfinis qui permettent d'écrire des instructions claires et explicites, ainsi que des règles rigides de structure afin de minimiser les erreurs. La caractéristique marquante du Cobol réside dans sa capacité de gérer un nombre important de données.

Architecture du Cobol

L'architecture globale du Cobol s'articule autour de quatre divisions principales : Identification, Environment, Data et Procedure. Chacune de ces divisions a un rôle spécifique et contient des sections dédiées au traitement des différentes tâches. Par exemple, la division Environment décrit les ressources et les configurations nécessaires pour exécuter le programme, tandis que la division Data gère les variables et les structures de données.

Exécution des programmes

Les programmes Cobol sont souvent exécutés sur de puissants serveurs d'entreprise , assurant ainsi une grande capacité de traitement des données ainsi qu'une excellente disponibilité du système pour les opérations critiques. Il n'est pas rare de voir des entreprises utiliser un mélange de plateformes modernes et de systèmes plus anciens, tels que les mainframes IBM, pour héberger leurs applications en Cobol.

Exemples d'utilisations du Cobol

Le langage Cobol est utilisé dans divers secteurs d'activité où il a su résoudre efficacement et durablement les problèmes complexes de gestion des processus et d'organisation des données.

Le secteur bancaire

Les grandes banques internationales figurent parmi les premières institutions à avoir adopté le langage Cobol pour automatiser et sécuriser leurs processus de gestion financière. Aujourd'hui encore, les transactions bancaires, telles que les virements, les prélèvements ou les paiements de cartes bancaires, reposent en grande partie sur des logiciels développés en Cobol. Ces derniers offrent l'assurance d'une fiabilité maximale et d'une performance ininterrompue, garantissant ainsi la confiance des clients encore aujourd'hui.

Les compagnies d'assurance

Les gestionnaires de police d'assurance ont besoin de systèmes fiables pour gérer et stocker leurs données. Par conséquent, ces sociétés utilisent fréquemment des programmes Cobol pour gérer les contrats, les renouvellements ou encore les sinistres. Le langage offre une traçabilité des éléments, éliminant ainsi les erreurs potentielles de traitement et facilitant la conformité aux réglementations strictes du secteur.

Les administrations publiques

Les gouvernements du monde entier exploitent également le potentiel du langage Cobol. De cette manière, ils assurent la gestion de leurs services publics, tels que les retraites, les prestations sociales ou encore la fiscalité. Ces systèmes requièrent un haut niveau de sécurité et de disponibilité. Cela explique pourquoi le Cobol continue de trouver sa place dans les applications critiques du secteur public.

La distribution et le commerce en ligne

Le secteur commercial repose sur l'efficacité et la rapidité des transactions. C'est notamment le cas lorsqu'il faut gérer d'importants flux de marchandises. Dans ce contexte, le Cobol a été introduit dans plusieurs domaines tels que la logistique, la facturation, la vente ou le suivi des commandes pour garantir une précision et une fiabilité sans failles dans la chaîne de traitement des données.

Quatre alternatives au langage Cobol

Ce langage présente des inconvénients du point de vue des performances. Il ne répond plus aux besoins de traitement en temps réel. Cobol ne convient pas aux applications hautement interactives telles que la programmation web moderne. Ainsi, les programmeurs préfèrent se tourner vers des langages plus demandés sur le marché du travail.

1. Java

Langage orienté objet extrêmement populaire, Java offre une vaste collection de bibliothèques et frameworks, ainsi qu'une compatibilité multiplateforme grâce à sa machine virtuelle Java (JVM). Par ailleurs, il permet d'accéder facilement à des bases de données relationnelles. Il offre de même de meilleures performances que Cobol dans certains domaines, comme le traitement par lots ou le calcul intensif.

2. C#

Développé par Microsoft, C# est un autre langage orienté objet doté d'un large éventail de fonctionnalités, notamment en ce qui concerne l'intégration avec les systèmes d'exploitation Windows et les services Azure Cloud. Il peut s'avérer attractif pour les entreprises cherchant à délaisser Cobol tout en maintenant leurs infrastructures existantes Microsoft.

3. Python

Favori dans le monde du développement web et de la science des données, Python est un langage dynamique qui allie simplicité, lisibilité et flexibilité. Il bénéficie également d'une communauté très active, d'une multitude de bibliothèques de qualité et d'un écosystème riche en frameworks. Cela facilite grandement sa prise en main par les développeurs.

4. Go (Golang)

Ce langage créé par Google mise sur la concision et l'efficacité en termes de performances, notamment grâce à son support natif pour les traitements concurrents et parallèles. Il prend aussi en charge la programmation orientée composants. Il s'avère d'ailleurs particulièrement adapté aux applications distribuées, telles que les microservices ou les environnements cloud.

Ce dossier arrive à sa fin, mais je vous recommande également de lire l'article de notre collègue Nirina R. : « Top des langages de programmation pour data science« .

