Comment choisir un logiciel de centre d’appel ?

Pour bien choisir son logiciel de centre d’appel, il est essentiel de prendre en compte la compatibilité, la flexibilité et les fonctionnalités de l’outil. Il faut également considérer le suivi et le contrôle des opérations ainsi que la sécurisation des données.

Aujourd’hui, vendre un excellent produit ou service ne suffit plus pour attirer des clients et assurer la pérennité de son activité. En effet, il est devenu crucial de penser également à sa stratégie de communication et à sa relation avec son public. Pour ce faire, les entreprises se trouvent obligées de recourir à des systèmes informatiques performants qui leur permettent de gagner du temps. Par ailleurs, ceux-ci leur donnent aussi l’occasion de souligner leur professionnalisme et d’optimiser leur chiffre d’affaires en assurant leur développement commercial. Le logiciel de centre d’appel fait justement partie des technologies utiles pour la satisfaction des clients. Toutefois, son choix doit s’effectuer de manière judicieuse afin de profiter des avantages procurés.

La compatibilité du logiciel de centre d’appel avec vos outils métiers

Quel que soit l’outil que vous comptez utiliser, vous avez intérêt à vous préoccuper de sa compatibilité avec vos propres instruments de travail. En effet, le logiciel de centre d’appel doit s’intégrer parfaitement dans votre système de fonctionnement. Dans cette optique, vous êtes tenu de penser à l’importation des données dans votre CRM.

L’adaptabilité du logiciel de centre d’appel avec les spécificités de votre secteur et de votre équipe

Pour savoir si l’outil est adapté aux spécificités de votre secteur et de votre équipe, vous avez intérêt à cerner préalablement vos besoins. Vous devez également considérer les évolutions des dispositions législatives qui s’appliquent à votre activité. Soyez au courant des réglementations relatives au démarchage téléphonique et à la gestion des données des utilisateurs. Demandez-vous si le logiciel de centre d’appel pourra effectivement faciliter vos processus de traitement.

Le suivi et le contrôle des opérations

Optez pour un outil qui vous donne des données suffisamment pertinentes et actualisées pour vous permettre de prendre des décisions éclairées. Parmi les informations les plus utiles se trouvent notamment la durée moyenne de communication et le nombre d’appels. Le délai d’attente moyen peut également être mentionné. Ces renseignements vous donneront la possibilité d’augmenter la qualité de votre service client et la performance de votre équipe.

La flexibilité du logiciel de centre d’appel

Ici, le principe à respecter est simple : choisir un logiciel de centre d’appel sachant s’adapter aux changements liés à vos stratégies de gestion. Cet outil doit être suffisamment flexible et personnalisable afin de répondre efficacement aux contraintes de votre secteur d’activité.

La sécurisation des données

Pour vous protéger des cyberattaques susceptibles de cibler vos finances ou vos systèmes, vous devez veiller à bien sécuriser vos données. Pour ce faire, il est essentiel de se référer au RGPD en vigueur. Assurez-vous que le logiciel de centre d’appel se conforme à toutes les dispositions réglementaires applicables en la matière.

Les fonctionnalités du logiciel de centre d’appel

Parmi les fonctionnalités essentielles à ne pas négliger figurent :

la distribution automatique des appels ;

le routage en fonction des compétences ;

la gestion intelligente des files d’attente ;

le serveur vocal interactif ;

la numérotation d’appels prédictive ;

l’enregistrement automatique des appels.

Basez-vous sur les témoignages disponibles sur Internet pour prendre votre décision finale. Les avis des internautes peuvent également vous orienter vers les meilleures offres sur le marché.