Couplage téléphonie-informatique : 6 avantages non négligeables

En plus de faciliter la réception d’appels, le couplage téléphonie-informatique permet un accueil téléphonique personnalisé. Grâce à lui, vous pouvez gagner du temps et améliorer la qualité de votre service client.

Les entreprises doivent aujourd’hui s’allier aux meilleures technologies pour affronter efficacement la concurrence et assurer la pérennité de leurs activités. Elles sont également tenues de s’adapter à chaque changement ou évolution apporté dans leur secteur afin de répondre adéquatement aux besoins de leurs clients. En adoptant un logiciel de couplage téléphonie-informatique, notamment, elles pourront profiter d’un grand nombre de fonctionnalités utiles et d’avantages significatifs.

Couplage téléphonie-informatique : des fonctionnalités particulièrement intéressantes

D’une manière générale, les technologies de CTI sont parfaitement en mesure de s’adapter aux besoins de l’entreprise. Elles peuvent, par exemple, être dotées d’un serveur vocal interactif, d’un système de gestion des appels et de fonctions avancées pour le reporting. De même, la grande majorité d’entre elles sont capables de présenter automatiquement la fiche client du correspondant sur le poste de travail du conseiller. Par ailleurs, les logiciels de couplage téléphonie-informatique vous permettent d’enregistrer systématiquement la communication vocale que vous pouvez écouter discrètement après. En outre, ils vous donnent la possibilité de planifier des demandes de rappel plus opportun (au moment, qui convient aux clients).

Couplage téléphonie-informatique : une facilité d’utilisation accrue

Grâce à une technologie de CTI, les données des clients peuvent être rassemblées dans une seule et unique plateforme. Ainsi, il sera plus facile d’y accéder et de les utiliser pour personnaliser l’appel en fonction de l’historique du correspondant. La durée de la mise en attente sera considérablement raccourcie, puisque les informations nécessaires au traitement de la demande seront immédiatement affichées. Le conseiller n’aura même pas à faire des manipulations.

Une nette amélioration de la satisfaction des clients

Un logiciel de couplage téléphonie-informatique est utile pour mieux guider les clients et améliorer l’efficacité du personnel. Avec un serveur vocal interactif, par exemple, il est possible de prendre simultanément l’appel de plusieurs personnes. Celles-ci seront accueillies par un robot conçu pour les aider à s’orienter vers le service le plus adapté pour leur demande. Elles obtiendront rapidement des réponses à leurs questions et des informations pour dissiper leurs doutes.

Couplage téléphonie-informatique : une extrême souplesse et compatibilité

Quel que soit l’outil métier que vous utilisez, le logiciel de couplage téléphonie-informatique a de grandes choses d’être compatible avec lui. En effet, il peut parfaitement s’intégrer à vos instruments d’enregistrement d’appels, à vos courriels, à vos technologies de live chat, etc.

Une meilleure traçabilité de l’historique des appels et des achats de chaque client

Comme il a été précédemment mentionné, le système de CTI permet de stocker les données des clients dans une même plateforme. Ainsi, il facilite l’accès à l’historique des appels et des achats de chaque correspondant. Par ailleurs, les informations disponibles sont toujours à jour et détaillées.

La productivité optimisée grâce au couplage téléphonie-informatique

Les fonctionnalités du logiciel de couplage téléphonie-informatique vous donnent l’occasion de gagner du temps et d’accélérer le processus de traitement. Or, en effectuant leurs tâches plus rapidement, vos collaborateurs augmenteront certainement leur productivité sans pour autant nuire à la qualité de la communication. En outre, vous pourrez suivre de près leurs performances et leur proposer une assistance en cas de difficultés. De même, il sera plus facile d’analyser les habitudes et les attentes des clients.