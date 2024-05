Inédit : cette IA vous propose de créer votre lingerie sur mesure !

Adore Me a lancé « AM by You », une plateforme de conception de lingerie personnalisée utilisant l'IA générative.

La marque de lingerie Adore Me a récemment dévoilé « AM by You », une plateforme pionnière qui permet aux clientes de concevoir leurs propres ensembles de sous-vêtements grâce à l'intelligence artificielle générative. Il s'agit d'une première dans le secteur de la vente au détail.

Le fonctionnement d' »AM by You »

La plateforme repose sur des modèles d'IA spécifiquement entraînés à générer des motifs de mode à partir d'invites textuelles fournies par les utilisatrices. Ces dernières peuvent ainsi créer des imprimés sur mesure en décrivant leurs idées et préférences stylistiques par le biais de prompts. L'IA traduit ces invites en visuels uniques qui seront imprimés sur les bralettes et culottes commandées.

Pour produire ces créations personnalisées, Adore Me s'est associé à Prompt.ly, une entreprise spécialisée dans l'impression numérique écoresponsable. Les ensembles sont tirés à la demande grâce à une technologie qui utilise 99 % d'eau en moins que les procédés d'impression conventionnels, ce qui permet de réduire considérablement le gaspillage des ressources.

L'IA au service de votre créativité vestimentaire

Fidèle à ses valeurs d'inclusivité pour toutes les morphologies, la marque propose une vaste palette de tailles pour les créations « AM by You ». Quelles que soient leurs mensurations, les clientes peuvent ainsi créer des pièces sur mesure tout en bénéficiant des standards de qualité premium d'Adore Me.

Avec « AM by You », Adore Me ouvre la création stylistique au grand public, décloisonnant un domaine traditionnellement réservé aux professionnels du design. En mettant à la disposition des consommatrices les outils de l'intelligence artificielle générative, la marque leur offre la possibilité de concevoir leurs propres pièces de lingerie.

Cette approche innovante s'inscrit parfaitement dans la vision d'Adore Me, qui souhaite offrir à sa clientèle une expérience toujours plus personnalisée et écoresponsable de la mode. L'utilisation de l'IA comme moteur créatif accessible à toutes et à tous constitue ainsi une étape clé vers une mode plus inclusive et durable.

