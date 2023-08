Ce SSD idéal pour la PS5 est en promo : découvrez l’offre à saisir !

Actuellement en promotion et à un prix avantageux, le Crucial P5 Plus d’une capacité de 2 To est le SSD NVMe idéal pour la PS5. Ne tardez pas à profiter de cette offre promotionnelle pour obtenir un excellent espace de stockage et une meilleure expérience utilisateur à un prix avantageux !

Amazon propose en ce moment une offre exceptionnelle sur le Crucial P5 Plus. Il s’agit d’un SSD NVMe de 2 To avec dissipateur thermique. Autrement dit, c’est le stockage idéal pour la PS5 et les PC gamers. Son prix est passé de 128,99 € à seulement 120,99 €. C’est une aubaine à ne pas manquer, d’autant plus que son prix initial était bien plus élevé, atteignant les 179,99 €.

Dix fois plus rapide que les SSD SATA

Les SSD NVMe présentent aujourd’hui les meilleures performances en matière de stockage. Ils sont dix fois plus rapides que les SSD SATA et bien supérieurs aux disques durs (HDD). Si vous cherchez une solution de stockage pour votre nouveau PC gamer, les SSD NVMe sont le choix le plus judicieux à prendre. En ce qui concerne la PlayStation 5, la situation est un peu plus complexe, mais nous examinerons cela plus en détail ci-dessous.

Il existe plusieurs générations de SSD NVMe, chacune d’entre elles offre des performances différentes. Les SSD de troisième génération (Gen3) proposent des vitesses suffisantes pour le jeu et les tâches applicatives courantes. Cependant, ils ne sont pas compatibles avec la PS5, encore moins sur la PS5 Portable Cloud gaming, et ne fourniront pas les performances optimales de la génération suivante, à savoir la Gen4.

C’est cette génération qui mérite votre attention en ce moment, car la Gen5 ne présente pas suffisamment d’améliorations pour justifier son prix. Le Crucial P5 Plus est d’ailleurs un SSD NVMe PCIe Gen 4 !

Le Crucial P5 Plus : plus de performances sur PC et la PS5

Au format M.2 2280, le Crucial P5 Plus est parfaitement adapté à la PS5 et aux PC gamers. Il répond aux exigences de Sony et des joueurs en proposant des vitesses de transfert pouvant atteindre 6600 Mo/s dans sa version de 2 To. Cela tout en étant équipé d’un dissipateur thermique, un élément essentiel pour votre console.

En somme, qu’il s’agisse d’une utilisation sur votre PC gamer ou sur votre PS5, le Crucial P5 Plus est le choix de stockage idéal pour le jeu vidéo. Il réduit au maximum les temps de chargement, offrant ainsi la meilleure expérience possible !