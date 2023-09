Cyberpunk 2077 2.0 : voici pourquoi vous devez recommencer le jeu à zéro

Avec l’approche de la mise à jour 2.0 de Cyberpunk 2077, une nouvelle ère s’annonce. Des fonctionnalités inédites à une extension palpitante, les changements promettent une immersion inégalée.

Cyberpunk 2077 s’apprête à franchir une nouvelle étape avec sa mise à jour 2.0. C’est une expérience renouvelée, invitant les joueurs à une reprise enthousiaste. Voyons pourquoi il est judicieux de tout recommencer.

Cyberpunk 2077 2.0 : une mise à jour imposante

Cyberpunk 2077 s’apprête à accueillir la mise à jour 2.0. En effet, quelques heures seulement nous séparent de ce grand moment. Et ce n’est pas tout, car dans quelques jours, l’énorme extension « Phantom Liberty » sera également disponible.

Or, cette mise à jour n’est pas simplement une amélioration. Elle introduit des fonctionnalités majeures, notamment des combats depuis les véhicules et une refonte complète de la police. Bien que le jeu ne l’impose pas, CD Projekt RED recommande aux joueurs de recommencer leur partie. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’avec tous ces changements, une nouvelle partie rendra l’expérience globale bien plus fluide et immersive.

Plongée dans « Phantom Liberty »

Mais qu’est-ce que Phantom Liberty apporte réellement à Cyberpunk 2077 ? En plus de la mise à jour, cette extension sert une nouvelle histoire. Une histoire teintée de suspense, de thriller et d’espionnage. Incarnez V, le mercenaire emblématique, et lancez-vous dans une mission d’espionnage périlleuse. Votre objectif ? Sauver la présidente des NUSA, prisonnière dans le dangereux quartier de Dogtown. Dans cet environnement hostile, entouré de rêves brisés et de manipulations politiques, vous devrez tisser des alliances. Chaque décision comptera. Alors, prêt pour le défi ?

Configurations PC recommandées

Pour profiter pleinement de cette nouvelle extension, il est crucial d’avoir le bon matériel. Les configurations requises pour Cyberpunk 2077 étaient déjà élevées. Avec Phantom Liberty, elles le sont encore davantage. Pour aider les joueurs, un récapitulatif des recommandations hardware sera bientôt disponible. Bien sûr, on retrouvera aussi les spécifications initiales pour Cyberpunk 2077. Une chose est sûre, le DLC est nettement plus gourmand !

Cyberpunk 2077 continue d’innover et d’engager les joueurs dans une aventure immersive. Recommencer le jeu n’est pas une contrainte, mais une invitation à redécouvrir un univers riche et fascinant.