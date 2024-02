Renforcement de la cybersécurité chez Aston Martin Aramco

L’écurie de Formule 1, Aston Martin Aramco, renforce sa sécurité grâce à SentinelOne, son partenaire de cybersécurité.

Aston Martin Aramco Formula One Team, acteur majeur de la course automobile, annonce un partenariat étendu avec SentinelOne pour sécuriser ses opérations numériques. Cette collaboration vise à protéger le campus AMR Technology et à garantir le succès de l’équipe sur et en dehors de la piste.

Une nouvelle collaboration prometteuse

Aston Martin Aramco Formula One Team, de retour sur les circuits en 2021, annonce SentinelOne comme son partenaire officiel de cybersécurité. Cette alliance est le résultat d’un accord pluriannuel. Elle vise à garantir la sûreté et le succès du campus AMR Technology sur et en dehors de la piste.

Une approche innovante de la cybersécurité

L’équipe s’appuiera sur la plateforme SentinelOne Singularity pour repenser son approche de la cybersécurité. Cette solution basée sur l’IA protégera les opérations de l’écurie dans un environnement de menaces en constante évolution.

Protéger les données cruciales

Aston Martin Aramco gère d’importantes quantités de données via une infrastructure complexe. La sécurité de ces données est cruciale pour maintenir la compétitivité de l’équipe. SentinelOne offre des solutions basées sur l’IA pour protéger chaque endpoint, appareil IoT et charge de travail cloud.

Une protection rapide et intelligente

Clare Lansley, CIO d’Aston Martin Aramco Formula One Team, souligne l’importance de cette collaboration : « Les cybercriminels agissent rapidement. Avec SentinelOne, nous pouvons réagir plus vite pour nous protéger contre les menaces. »

Sally Jenkins, CMO de SentinelOne, exprime sa satisfaction quant à ce partenariat : « En tant que partenaire officiel de cybersécurité, nous plaçons l’écurie en pole position pour relever les défis de sécurité futurs. »

Aston Martin Aramco Formula One Team s’engage à maintenir sa position de leader sur la piste tout en assurant la sécurité de ses opérations numériques. Avec SentinelOne comme partenaire de confiance, l’écurie se donne les moyens d’affronter les menaces cybernétiques avec efficacité et détermination.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

