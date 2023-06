Cybersécurité : pourquoi vous devez éteindre votre smartphone 5 minutes par jour ?

Une simple habitude qui peut renforcer votre cybersécurité : éteignez votre smartphone quelques minutes par jour. Découvrez comment cette pratique ancestrale peut contrer les pirates et protéger vos données personnelles.

Dans un monde connecté où les cyberattaques se multiplient, la sécurité de nos smartphones est devenue une préoccupation cruciale. Les conséquences désastreuses d’une compromission de nos données personnelles sont bien réelles. Mais saviez-vous qu’une simple action quotidienne peut renforcer la protection de votre smartphone ?

Cybersécurité : comment protéger son smartphone grâce à une méthode très simple ?

La question de la cybersécurité préoccupe grandement le sénateur Angus King, membre d’une commission sénatoriale chargée du renseignement. Lors d’une récente séance d’information organisée, il a été sensibilisé à l’importance de sécuriser son téléphone portable.

Pour cela, la première étape recommandée est de simplement éteindre son téléphone, suivie d’une seconde étape consistant à le rallumer. Cette solution peut sembler surprenante, vu qu’il s’agit de la plus simple. Mais, elle s’avère efficace pour empêcher les pirates informatiques de voler des informations à partir de vos smartphones.

Bien entendu, redémarrer régulièrement vos téléphones ne mettra pas fin aux activités des cybercriminels. Ces derniers chercheront toujours à compromettre la sécurité et la confidentialité de nos données numériques.

Toutefois, cela peut représenter un défi supplémentaire pour les pirates les plus sophistiqués. Grâce à cette méthode, ils doivent redoubler d’efforts pour conserver leur accès et voler des informations sur ces appareils.

Cela peut paraître surprenant mais un conseil simple en matière de #cybersécurité



Eteignez votre smartphone 1 fois par jour, pendant au moins 5 minutes



Cela va permettre de fermer toutes les apps et tous les processus qui tournent en tâche de fondhttps://t.co/yHfcDk11JD — Matthieu Audibert (@MattAudibert) June 25, 2023

Cybersécurité : le smartphone dans le collimateur des cyberattaques

La sécurité des smartphones est une préoccupation majeure, comme en témoigne le guide des « meilleures pratiques » publié par la NSA. Dans ce guide, il est recommandé de redémarrer régulièrement son téléphone, au moins une fois par semaine. Cela aide à prévenir toute tentative de piratage.

Le sénateur King, représentant indépendant du Maine, a intégré cette recommandation dans ses habitudes quotidiennes. Selon lui, il redémarre son téléphone environ une fois par semaine, dès qu’il y pense.

Les téléphones portables, omniprésents et renfermant une quantité considérable de données sensibles, sont les cibles préférées des hackers. Ces derniers cherchent constamment à s’emparer de messages textuels, de contacts et de photos des utilisateurs, voire à activer discrètement la vidéo et le microphone.

Comment les hackers s’infiltrent dans vos smartphones et volent vos données ?

Les hackers ont développé diverses méthodes pour infiltrer les smartphones et accéder aux données personnelles. L’une de ces méthodes est le phishing, où les utilisateurs reçoivent des messages ou des e-mails frauduleux contenant des liens malveillants. En cliquant sur ces liens, des logiciels malveillants s’installent dans l’appareil, permettant aux hackers de voler vos informations.

Les applications de suivi sont une autre technique courante. Les pirates utilisent des logiciels espions pour collecter des données confidentielles stockées sur votre téléphone. Ces applications sont souvent dissimulées et peuvent être installées à votre insu.

Les réseaux Wi-Fi et Bluetooth publics sont également des points vulnérables. Les hackers peuvent intercepter les données transmises sur ces réseaux non sécurisés pour accéder à vos informations sensibles.