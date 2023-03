Chauffer les piscines publiques grâce aux Data Centers ? Une idée géniale

La chaleur résiduelle d’un Data Center peut être utilisée pour des applications étonnantes, comme chauffer une piscine. Cette technologie innovante a pour utilité l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments. En même temps, cela permet d’obtenir des solutions de chauffage durables et rentables.

De nos jours, l’impact environnemental des technologies de l’information et de la communication (TIC) est de plus en plus préoccupant. Cependant, de nombreuses entreprises cherchent à développer des solutions innovantes pour réduire leur empreinte carbone. C’est le cas d’une entreprise qui a récemment mis au point un petit Data Center capable de chauffer une piscine.

Un Data Center chauffe gratuitement une piscine publique

En récupérant la chaleur émise par un petit centre de données, on peut réaliser des économies d’énergie notables. Dans le Devon, un centre de loisirs a mis à profit la chaleur excédentaire produite par un centre de données voisin. Cela permet de réchauffer l’eau de sa piscine publique. En entourant les ordinateurs avec de l’huile, la chaleur produite par ces machines est captée et utilisée pour chauffer l’eau de la piscine à une température confortable de 30 °C pendant 60 % du temps.

Grâce à cette solution écologique, le centre de loisirs basé à Exmouth parvient à réaliser d’importantes économies financières. Ces dernières s’élèvent à des sommes considérables en livres sterling. En mettant gratuitement à disposition leur centre de données, le conseil municipal a su trouver une solution rentable pour lutter contre la hausse des coûts énergétiques. Cela permet d’offrir une solution écologique pour chauffer leur piscine publique.

Cette initiative montre comment des solutions écologiques simples peuvent être mises en place pour aider à réduire les coûts énergétiques. En même temps, cela contribue à la lutte contre le changement climatique.

Data Center : Deep Green révolutionne la facturation des piscines chauffées

La start-up Deep Green, également connue sous le nom de Minesto, est une entreprise spécialisée dans l’énergie marine. Il exploite une technologie innovante de production d’énergie à partir des courants marins. Leur technologie, appelée Deep Green, utilise une forme de centrale électrique sous-marine. Ce dernier utilise le courant des marées pour faire tourner une turbine, produisant ainsi de l’électricité.

Deep Green, une jeune entreprise, présente un concept novateur pour la tarification de sa capacité de traitement dédiée à l’IA et aux machines learning. En effet, en plus de la tarification habituelle, les coûts d’électricité de la « chaudière numérique » sont pris en charge par l’entreprise.

Ce concept, élaboré au cours de cinq années de recherche et développement, permet de réduire les coûts de chauffage de manière significative. Le tout en utilisant une source d’énergie propre et renouvelable. Selon le fondateur, Mark Bjornsgaard, ce programme novateur a déjà été adopté par sept autres piscines en Angleterre.

En utilisant cette méthode, on peut transférer la chaleur provenant de l’huile chauffée vers un dispositif d’échange de chaleur. Cela permet de chauffer l’eau de la piscine. Cette méthode s’avère à la fois économique et respectueuse de l’environnement. Le modèle de facturation de Deep Green ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour les entreprises qui souhaitent adopter des pratiques plus responsables et durables.