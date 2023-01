Data Center : IBM prédit l’essor du XaaS, tout ce qu’il faut savoir

Alors que les Datas Centers sont aux prises avec l’avancée de l’IA, IBM gardent un œil sur la solution XaaS.

Les coûts associés aux technologies de l’IA restent encore prohibitifs pour certaines organisations. C’est pourquoi IBM prévoit la montée en puissance de ce service qui offre aux clients une approche plus rentable et plus complète de la gestion de leurs besoins informatiques.

Rappel sur le fonctionnement du service XaaS

Ce n’est un secret pour personne que les avancées technologiques se produisent à un rythme rapide dans le monde d’aujourd’hui. Afin de suivre ces changements, les organisations doivent rester en tête en adoptant constamment les dernières avancées en matière de technologies informatiques.

L’une des tendances technologiques les plus intéressantes est l’émergence du XaaS, ou Everything-as-a-Service. Le XaaS est un modèle de service Cloud complet qui permet aux clients d’accéder à des logiciels, des infrastructures et des applications pour leurs besoins professionnels. En d’autres termes, c’est un moyen d’utiliser des produits et services hébergés dans le nuage et accessibles à distance via une connexion Internet.

Les services XaaS sont généralement basés sur un abonnement et peuvent inclure l’infrastructure en tant que service (IaaS), la plate-forme en tant que service (PaaS) et le logiciel en tant que service (SaaS). Toutes ces solutions offrent aux utilisateurs la possibilité d’obtenir les ressources nécessaires pour créer, stocker et gérer leurs données.

Pourquoi la prédiction d’IBM peut-elle s’avérer exacte ?

IBM estime que le XaaS sera un facteur clé de l’avenir de l’informatique. En effet, ce service Cloud Computing offre aux entreprises la possibilité d’investir facilement dans les solutions technologiques les plus récentes. Il constitue également un moyen rentable d’accéder à des logiciels sans avoir à payer des licences coûteuses.

Dans un rapport récent, le géant de la technologie prévoit que d’ici 2026, 65 % des entreprises en informatique choisiront cette solution. En outre, IBM n’est pas le seul à miser sur le XaaS. D’autres multinationales comme Dell, HPE et Cisco soutiennent également cette tendance. Ces géants de la technologie investissent massivement dans ce service. Ils développent constamment des plateformes et des outils qui permettent aux clients de tirer facilement le meilleur parti du XaaS.

Développement du XaaS : des mesures de sécurité strictes s’imposent

La sécurité et la confidentialité des données sont une préoccupation majeure pour les entreprises qui utilisent des services XaaS. Pour garantir la sécurité des données, les fournisseurs de XaaS emploient une variété de mesures. Celles-ci comprennent le cryptage, l’authentification, le contrôle d’accès et l’authentification à deux facteurs.

Le cryptage est utilisé pour garantir la protection des données contre tout accès non autorisé. L’authentification est utilisée pour vérifier l’identité de l’utilisateur avant d’accorder l’accès aux données. Le contrôle d’accès est utilisé pour limiter le nombre d’utilisateurs qui peuvent accéder aux données. L’authentification à deux facteurs est utilisée pour fournir une couche supplémentaire de sécurité. Toutes ces mesures garantissent la sécurité des données lorsqu’elles sont stockées et accessibles via un service XaaS.