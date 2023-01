Data Center : pourquoi Intel abandonne son laboratoire à 700 millions $ ?

Intel, le géant de l’informatique et des technologies numériques, a annoncé l’annulation d’un projet de construction d’un data center. Ce centre était destiné à améliorer les fabrications de la marque et à créer plusieurs centaines d’emplois dans l’Oregon.

Malheureusement, Intel a décidé qu’il n’était pas viable économiquement pour eux de continuer ce projet. Les conditions du marché sur les infrastructures immobilières à grande échelle avaient changé depuis qu’ils ont commencé à travailler sur ce projet.

Data centre : Intel fait marche arrière sur son investissement

Intel, un des plus grands fabricants de semi-conducteurs au monde, a annoncé qu’il faisait marche arrière sur son Data Center à Hillsboro, dans l’Oregon. L’entreprise avait comme ambition de créer un centre de recherche de 60 000 mètres carrés. Le budget initialement prévu remonte jusqu’à 700 millions de dollars. Ce centre permettrait de créer plus de 1 000 emplois dans la région.

Cependant, le multinational a déclaré que le contexte économique actuel ne permettait pas le développement du projet tel que prévu. La société a expliqué qu’elle se concentrait maintenant sur les technologies qui sont «plus stratégiques pour sa croissance future». Elle n’a donc pas assez de ressources pour mettre en œuvre ce plan ambitieux.

« Alors que nous accélérons notre stratégie et répondons à l’environnement actuel de la demande, nous cherchons à réduire les coûts et à augmenter l’efficacité par le biais de multiples initiatives « , a déclaré un porte-parole d’Intel dans un courriel adressé à The Register.

La nouvelle est une grande perte pour l’Oregon car cet investissement aurait permis aux habitants la création d’emplois stables. Malheureusement, il semble que ce rêve soit mort avant même d’avoir commencé à prendre forme.

Quelles sont les prévisions chez Intel après ce revirement ?

Les raisons derrière cette décision sont liées aux changements qui ont affecté le secteur informatique au cours des dernières années. La demande pour les produits Intel est en baisse et les coûts associés à la production augmentent constamment. De plus, l’industrie est confrontée à une forte concurrence internationale qui rend difficile pour Intel de maintenir sa position sur le marché mondial. En considérant tous ces facteurs, Intel a estimé que ce projet ne serait pas rentable et qu’il valait mieux abandonner plutôt que d’investir encore plus dans un domaine où ils sont peu compétitifs actuellement.

Il convient de noter qu’il s’agit de la dernière mesure de réduction des coûts pour Intel dans le secteur. Elle intervient après deux trimestres catastrophiques pour Intel, dont le plus récent où les revenus d’Intel ont chuté de 20% d’une année sur l’autre.

La semaine dernière, Intel a émis une notification d’ajustement et de reconversion des travailleurs en Californie pour 544 emplois et a confirmé la fermeture d’un centre de recherche et de développement de 200 millions de dollars à Haïfa, en Israël. Le campus high-tech était l’une des premières annonces faites par Gelsinger après avoir remplacé l’ancien directeur général Bob Swan en 2021.

Selon le journal israélien Globes, Intel commencera la construction d’un parking sur son site à un moment donné dans le futur.