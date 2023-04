Ces Data Centers du futur vont propulser le métavers : tout savoir

Les Data Centers à venir révolutionnent le monde numérique en offrant une infrastructure cruciale pour le métavers en pleine croissance. Découvrez comment ces technologies innovantes pourraient changer la façon dont nous interagissons avec l’univers virtuel en constante évolution.

Ces centres novateurs offrent une capacité évolutive pour traiter, stocker et communiquer des données à grande échelle. Tout ça pour répondre aux besoins croissants des applications métavers. Le métavers étend la réalité virtuelle pour offrir une immersion dans un monde virtuel à ses utilisateurs. Les centres de données du futur vont jouer un rôle essentiel dans le développement et l’expansion du métavers. Cette technologie ouvre la voie à de nouvelles opportunités de développement pour les industries créatives, les jeux vidéo en streaming, l’éducation et bien d’autres domaines encore.

Comment les Data Centers deviennent cruciaux pour l’avenir du Métavers?

Ces dernières années, le concept de métavers a suscité beaucoup d’intérêt, en grande partie grâce à la décision de Mark Zuckerberg. Meta (anciennement Facebook) considère les casques VR/MR comme des portes d’entrée vers le monde virtuel. Le métavers inclut des jeux, mondes virtuels et presque tous les appareils électroniques selon certains.

Certains pensent que le métavers a été véritablement initié par Fortnite, Minecraft et Roblox.

Selon l’auteur de « The Metaverse: And How It Will Revolutionize Everything », Matthew Ball, le metaverse est un réseau 3D de mondes virtuels interconnectés. La majeure partie des expériences en ligne transitera par lui, tandis qu’il sera aussi un pilier important du monde physique.

Rev Lebaredian, VP d’Omniverse et Simulation chez Nvidia, estiment que le métavers requiert une infrastructure sous-jacente de qualité, souvent négligée dans les discussions. Les niveaux supérieurs ne peuvent être développés efficacement sans elle. Pour lui, le métavers est un réseau interopérable de mondes virtuels en 3D de grande envergure.

Roblox économise sur les Data Centers pour dominer le métavers

Selon Dan Sturman, responsable technique chez Roblox, l’entreprise choisit de ne pas externaliser la gestion de ses centres de données. Roblox mise sur cette stratégie pour encourager la création de contenu par ses utilisateurs et pour réinvestir plus de fonds dans cette activité. Ainsi, des solutions personnalisées sont mises en place pour répondre aux besoins de l’entreprise et de ses développeurs. Cela avec des centres de données déployés dans le monde entier. Les centres de données respectent les lois nationales sur la sécurité des données privées et les exigences de réseau local.

La plupart des données de Roblox sont stockées dans ses centres de données principaux, mais une partie est traitée en périphérie. Cela pour permettre aux joueurs ayant un bon ordinateur de prendre en charge une partie du traitement. Ainsi, Roblox exploite les marges du réseau pour fonctionner. Pour la réalité virtuelle, l’appareil autonome gère la charge informatique. Concernant la voix, Roblox utilise principalement le nuage avec des GPU et de l’apprentissage automatique.

Les Data Centers de pointe qui propulsent le métavers

Le centre de données de Google à Hamina, en Finlande, est l’un des plus performants au monde. Cela avec une capacité de traitement de plus de 800 000 serveurs. Le centre de données de Microsoft à Dublin, en Irlande, est également impressionnant. Ces centres de stockage de données ont une capacité de stockage de plus de 1,6 million de téraoctets.

Facebook a aussi investi dans des centres de données de pointe, notamment à Prineville, en Oregon, et à Altoona, en Iowa. Ils sont capables de traiter des quantités massives de données générées par ses milliards d’utilisateurs.

Ces centres de données sont essentiels pour alimenter le metaverse, qui devrait être la prochaine grande avancée de l’internet. Les technologies de la réalité virtuelle, de l’intelligence artificielle et des objets connectés nécessitent des capacités de traitement de données massives.