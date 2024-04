Formations en IA Générative : Datacraft collabore avec Sorbonne

Le club datacraft, en union avec Sorbonne Université, a lancé une série de formations à l'IA générative. Cette collaboration s'aligne avec les objectifs du plan France 2030. Une initiative qui vise à préparer les professionnels à l'évolution rapide des technologies d'intelligence artificielle.

Détails du programme de formation

Animées par des experts de premier plan, ces sessions de formation sont conçues pour introduire les bases et les implications avancées de l'IA générative. Elles sont proposées à Paris, au sein du prestigieux centre d'Intelligence Artificielle de la Sorbonne.

Objectifs et contenu des formations

Le programme ambitionne d'équiper les participants des compétences nécessaires pour naviguer dans le paysage complexe de l'IA générative. Les formations traitent des grands concepts de l'IA, abordent ses enjeux sociétaux et techniques. Elles offriront une expérience pratique avec des outils de pointe.

Format et public ciblé

Les formations s'adressent à deux audiences distinctes : des profils généralistes tels que les RH, juristes et managers, ainsi que des profils plus techniques comme les ingénieurs et scientifiques. Ceci assure une approche inclusive, enrichissante pour tous les participants.

Programme détaillé

Pour les profils généralistes

Matinée : 9h-9h30 : Accueil et petit déjeuner 9h30-12h30 : Partie I : Introduction à l'IA générative et à son fonctionnement Partie II : Discussion sur les enjeux des LLMs, y compris la sécurité et la confidentialité

Après-midi : 13h30-17h30 : Atelier interactif Prise en main de ChatGPT pour différents cas d'usage métier Exploration de l'usage de DALL-E pour la création visuelle Présentation interactive via un avatar IA



Pour les ingénieurs et scientifiques

Matinée : 9h-9h30 : Accueil et petit déjeuner 9h30-12h30 : Partie I : Techniques avancées de l'IA générative, y compris les Transformers et la multimodalité Partie II : Approfondissement des enjeux liés aux LLMs, tels que le déploiement et la sélection de modèles

Après-midi : 13h30-17h30 : Atelier interactif Applications pratiques de ChatGPT pour des scénarios professionnels spécifiques Défis créatifs et techniques avec les outils IA générative



Calendrier des formations

Les sessions pour les profils généralistes sont programmées pour le 23 mai, le 2 juillet, le 19 septembre et le 14 novembre.

Quant aux ingénieurs et scientifiques, les formations auront lieu le 13 juin, le 29 août, le 17 octobre et le 12 décembre. Ce calendrier permet une flexibilité et une planification adaptée aux divers besoins professionnels.

Importance du programme dans le Cadre de France 2030

Cette initiative éducative est cruciale pour le développement technologique et économique de la France. Le but étant de mettre le pays à l'avant-garde de l'innovation en IA. Le partenariat entre datacraft et Sorbonne Université symbolise un engagement envers l'excellence et le progrès dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.