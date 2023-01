Dernière saison Bureau des Légendes : est-ce vraiment la fin ?

La dernière saison de la série Bureau des Légendes se hisse parmi les plus réussies malgré la fin qui a divisé les avis des téléspectateurs. Les 5 saisons ont transporté les téléspectateurs dans un univers d’espionnage à la façon Jason Bourne.

De 2015 à 2020, Eric Rochant et son équipe ont su montrer de quoi conjuguer drame et espionnage dans sa série Bureau des Légendes. Le titre décrit un département particulier de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) sous tutelle des services de renseignements français. Le BDL recrute des agents qui vont travailler sous Légende (sous couverture) dans de nombreux pays dont leur principale mission consiste à espionner. Les avis des téléspectateurs s’avèrent disparates après la dernière saison. De ce fait, beaucoup d’entre eux se demandent s’il va y avoir une nouvelle saison. Néanmoins, on ne peut pas dire que la série made in France n’était pas réussie, elle glisse même parmi les meilleures.

Bureau des Légendes : retour sur la saison 5

L’avant dernière saison de Bureau des Légendes se termine par les Russes qui ont sauvé Guillaume Debailly alias Malotru des flammes en Ukraine. C’est le directeur du Bureau des Légendes, JJA, qui les a prévenus. Après cela, un certain Mikhaïl Karlov, un officier du FSB l’a convaincu de travailler avec eux et Malotru l’a accepté. La DGSE va lui demander de jouer à l’agent double afin de pouvoir recruter Karlov.

Marina Loiseau, elle aussi, est à Moscou, dans cette saison. Sur terrain, elle travaille comme chercheuse en sismologie. Pendant ce temps, Jonas est en Syrie pour une nouvelle mission qui est de rechercher des jihadistes français. Au bureau, JJA a attribué à Liz Bernstein une autre enquête malgré ses soupçons à propos des intentions de cette dernière.

Qu’en est-il de la distribution ?

Dans cette dernière saison de Bureau des Légendes, on retrouve la plupart des personnages qui ont animé les saisons précédentes. On rencontre également d’autres acteurs incarnant de nouveaux rôles.

Pour commencer, Mathieu Kassovitz jouant le rôle de Malotru. Sara Giraudeau joue en tant que Marina Loiseau et Mathieu Amalric incarne JJA. Le rôle de Liz Bernstein est attribué à Anne Azoulay tandis que celui de Jonas Muray, par Artus. Bien entendu, la distribution fait appel à d’autres acteurs comme Alexeï Gorbounov dans la peau de Mikhaïl Karlov.

On retrouve également les anciens personnages tels que César Morin alias Pacemaker, joué par Stefan Crepon et Marie-Jeanne Duthilleul par Florence Loiret-Caille.

Des rumeurs à propos d’une nouvelle saison

Aux dernières nouvelles, des rumeurs courent à propos d’une éventuelle saison 6 après la dernière saison de Bureau des Légendes. D’après les bruits de couloir, ce serait celui qui a incarné le rôle de Raymond Sisteron, Jonathan Zaccaï qui a fait la révélation sur Europe 1. Cela a ravivé le feu pour les fans bien que la crise de la covid-19 ne soit pas favorable aux activités culturelles.

En revanche, si vous êtes fan de la série BDL, vous pouvez prolonger la série en vous mettant dans la peau des joueurs. Dans ce cas, inutile de revoir les 50 épisodes pour revivre l’ambiance. Il suffit de devenir vous-même agent de la DGSE et du BDL pendant la session. Sinon, vous pouvez compter sur le site zone téléchargement pour obtenir vos séries favorites.