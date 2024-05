Bouygues Telecom soutient les associations caritatives avec le don de giga

Après la réussite des deux éditions, en 2020 et 2022, Bouygues Telecom a pu récolter 500 000 gigas. Cela lui a permis de pérenniser l'opération : « don de giga ». Selon la statistique donnée par l'Arcep, 9 % des français n'ont pas accès à Internet en 2023. La société souhaite réduire ce nombre avec son initiative.

Les partenaires de l'initiative don de giga

Bouygues Telecom lance une nouvelle initiative solidaire, appelée « le don de giga ». Comme son nom l'indique, elle vise à offrir des gigas de données aux associations caritatives pour soutenir des causes importantes. La société montre son engagement fort en faveur de la solidarité numérique avec cette campagne.

La fondation des femmes

Bouygues Telecom collabore avec la fondation des femmes. Cette association œuvre pour et l'égalité des genres. Les gigas offerts permettent aux femmes de rester connectées et informées, un atout essentiel pour leur sécurité et leur émancipation.

Le secours populaire

Le secours populaire utilise les gigas pour aider les familles en difficulté. Grâce à Bouygues Telecom, l'accès à internet permet aux enfants de suivre leurs cours en ligne. Il donne également aux parents la possibilité de rechercher des emplois et des ressources utiles.

Les petits frères des pauvres

Les petits frères des pauvres se concentrent sur l'accompagnement des personnes âgées isolées. L'organisation a besoin de connexion internet pour maintenir le contact avec des personnes vulnérables. Cela aide à rompre leur isolement et à renforcer les liens sociaux.

La connexion Internet est indispensable pour lutter contre l'exclusion numérique. De ce fait, le don de gigas permet aux bénéficiaires d'accéder à des services essentiels en ligne. Cela inclut les démarches administratives, l'éducation et le maintien des liens sociaux.

L'impact de la solidarité numérique

La solidarité numérique de Bouygues Telecom a un impact significatif sur la réduction des inégalités. Grâce au don de giga, la société permet à plus de personnes d'accéder aux ressources nécessaires pour améliorer leur qualité de vie.

Bouygues Telecom prévoit de poursuivre cette initiative dans les années à venir. Il vise à élargir le nombre de bénéficiaires et d'associations partenaires. En fait, l'entreprise s'engage à rendre la technologie accessible à tous, sans exception

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

