Elon Musk déclare la guerre à OpenAI et l’accuse de trahison

Rien ne va plus dans le domaine de la high-tech. L’émergence d’OpenAI ne passe pas auprès d’Elon Musk, le patron de xAI. À noter que le multimilliardaire faisait partie de cette start-up à ses débuts en 2015. Mais suite à un conflit avec la direction, il a préféré quitter le navire. Serait-ce la raison de cette guerre entre les grands patrons de l’IA ?

Deux visionnaires se sont associés à l’époque où l’IA n’était pas encore le centre des attentions. Sam Altman, et Elon Musk étaient des collaborateurs dans la création d’OpenAI. Mais le courant ne passait pas entre les parties prenantes. Le leader de xAI est parti fonder d’autres entreprises après ce désagrément. Toutefois, OpenAI est devenu son concurrent après quelques années. Du coup, Elon Musk a porté plainte contre l’entreprise de Sam Altman. Une approche pour nuire au leader de l’IA ?

Microsoft X OpenAI : la cible principale d’Elon Musk

L’entreprise de Bill Gates est devenue une actrice majeure de l’IA en détenant 49 % des parts d’OpenAI. Avec cette position, elle peut participer aux futures innovations. Mais cette alliance cache quelque chose de plus grave selon Elon Musk.

« Aujourd’hui, le site web d’OpenAI continue d’affirmer que sa charte est de veiller à ce que l’IA profite à l’ensemble de l’humanité. En réalité, OpenAI s’est transformée en une filiale de code source fermé de la plus grande entreprise technologique du monde : Microsoft » extrait de la plainte d’Elon Musk contre OpenAI.

Et ce n’est pas tout. Le retour de Sam Altman au sein de la direction d’OpenAI ne fait qu’aggraver la situation. Selon Musk, ce revirement va encore renforcer la position de Microsoft, et son emprise sur OpenAI.

« Mr Altman a trié sur le volet un nouveau conseil d’administration dépourvu d’une expertise technique similaire ou d’une expérience substantielle en matière de gouvernance de l’IA, ce que le conseil d’administration précédent possédait », déclarent les avocats d’Elon Musk.

Revenir aux valeurs initiales, le but d’Elon Musk

« Dès la fondation d’OpenAI en 2015, jusqu’en septembre 2020, le plaignant (Musk) a contribué à hauteur de dizaines de millions de dollars, a fourni des conseils essentiels sur les orientations de recherche et a joué un rôle clé dans le recrutement de talents de classe mondiale pour OpenAI, en échange et en considération de l’Accord Fondateur, à savoir que : OpenAI serait une organisation à but non lucratif développant une IA générale pour le bien de l’humanité. »

Ainsi, Elon Musk veut que les outils d’OpenAI restent en Open Source. GPT-4 sera alors accessible gratuitement aux utilisateurs. Par ailleurs, le boss de xAI a aussi l’intention de récupérer son investissement. En effet, il estime qu’OpenAI l’a trahi en devenant une machine à cash dans le domaine de l’IA.

On attend la réaction d’OpenAI

Pour Elon Musk, OpenAI devrait rester à sa valeur de départ : être une organisation à but non lucratif. Cependant, il est difficile de penser que ce mastodonte fera marche arrière.

Mais dans tous les cas, le procès aura lieu. OpenAI devra alors se défendre légalement pour solidifier sa place dans le domaine de l’IA.

