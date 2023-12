Vous pourrez bientôt vive sur cette lune de Saturne, même s’il fait -200 degrés

Encelade, une des lunes de Saturne, a attiré l’attention des scientifiques. Selon une dernière étude, ces lieux disposent d’une vaste étendue d’eau. Cette dernière se situe sous une couche de glace, avec plusieurs éléments organiques. Une espace viable dans ces zones hostiles ?

Encelade pourrait être une zone habitable, selon les biophysiciens de l’Université de Harvard. Ces spécialistes ont constaté la présence d’eau sur cet astre. Et ce n’est pas leur seule découverte. En effet, Encelade a aussi du phosphore, du méthane, du dioxyde de carbone. Il y a différents éléments organiques, et du sel. Même avec une température de -200 °C, cette lune figure parmi les zones viables potentielles pour l’humanité.

La sonde Cassini, la clé de la découverte sur Encelade

Les chercheurs ont utilisé un dispositif révolutionnaire pour explorer les lunes de Saturne. Mais ils se sont surtout focalisés sur Encelade. Cette lune de 250 km de diamètre a attiré l’attention des scientifiques. Ils ont pu l’observer avec la Sonde Cassinni.

En effet, elle dispose du cyanure d’hydrogène. Selon la publication des scientifiques, cet élément est la « brique essentielle » pour assembler les autres molécules.

« Le cyanure d’hydrogène intervient dans la formation de molécules plus complexes, comme les acides aminés ou les sucres, qui sont importants pour l’origine de la vie » Jonah Peter, le premier auteur de l’étude sur Encelade.

Mais ils ne se sont pas contentés de ce résultat. Après une analyse de données précises, ils ont aussi démontré la présence de propylène, d’acétylène, et d’éthane.

Les scientifiques envisagent d’approfondir leurs recherches. Ils sont actuellement en train de penser à des appareils plus performants pour mieux examiner Encelade.

« Pour en apprendre plus sur les geysers et l’océan (sur Encelade), il faut y retourner avec des instruments plus sensibles. » Jonah Peter. À noter que l’équipe de chercheurs tente aussi d’apporter un échantillon pour une analyse approfondie sur Terre.