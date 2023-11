Endpoint management : un pilier incontournable de la sécurité informatique

L’endpoint management est un élément clé de la gestion informatique moderne. Il comprend un ensemble de processus visant à surveiller, sécuriser, corriger et mettre à jour les terminaux d’une entreprise. Concrètement, il contribue à protéger son environnement informatique, à garantir sa disponibilité et sa productivité ainsi qu’à réduire les risques potentiels.

Les organisations de tous les secteurs et de toutes les tailles peuvent bénéficier de l’adoption d’un logiciel d’endpoint management adapté à leurs besoins spécifiques. Celui-ci leur permet de rationaliser leurs opérations informatiques, de minimiser les erreurs humaines et de résoudre rapidement les problèmes techniques. Il leur donne également l’opportunité d’économiser du temps et de l’argent. Concrètement, la gestion des terminaux joue un rôle central dans la sécurité et la gestion informatique des organisations modernes. Elle garantit la pérennité des processus et le maintien des appareils connectés à un réseau informatique en bon état.

La définition de l’endpoint management

L’endpoint management consiste à accomplir toutes les tâches liées à la gestion des terminaux au sein d’une organisation. Il inclut la surveillance continue des dispositifs informatiques et la vérification permanente de leur état. L’objectif majeur est de gérer l’environnement informatique de manière proactive, en résolvant les problèmes avant qu’ils ne deviennent critiques. Il comprend également le maintien de la disponibilité, de la productivité et de l’intégrité de chaque appareil.

Quelques exemples de terminaux

Les terminaux pris en charge par l’endpoint management sont variés. Ils englobent un large spectre d’appareils, notamment :

les ordinateurs portables ;

les ordinateurs de bureau ;

les tablettes ;

les smartphones ;

les montres intelligentes ;

les serveurs ;

les dispositifs IoT (Internet des objets).

En principe, les solutions de gestion des terminaux sont conçues pour s’adapter à cette diversité d’appareils. Ainsi, elles permettent aux organisations de gérer leur parc informatique de manière efficace et cohérente.

L’importance de l’endpoint management pour les organisations

L’endpoint management est crucial pour les entreprises de toutes sortes, car il offre un aperçu constant de l’état de leurs terminaux. Grâce à cet ensemble de processus, celles-ci peuvent prendre des mesures préventives pour protéger leurs appareils. Elles ont la garantie que leurs dispositifs sont toujours à jour en termes de logiciels. De plus, en résolvant de manière proactive les problèmes, l’endpoint management contribue à maintenir un environnement informatique sécurisé. Il réduit ainsi les menaces potentielles pour l’entreprise.

Les destinataires de l’endpoint management

La gestion des terminaux est essentielle pour une multitude d’organisations et d’industries. Elle est notamment cruciale pour la banque, les établissements financiers et l’assurance. De même, elle représente une nécessité pour ceux qui œuvrent dans le secteur de l’éducation, de la santé, du commerce de détail ainsi que de la construction et de la fabrication. Elle est également importante pour les concepteurs, fournisseurs et gestionnaires de logiciels ainsi que de technologies. Enfin, elle peut être fondamentale pour les professions libérales telles que les comptables et les avocats. En principe, toutes les entités dépendant de la technologie et des données numériques ont besoin d’un endpoint management pour assurer la sécurité de leurs opérations.

Les critères de choix à prendre en compte pour sélectionner un logiciel d’endpoint management

Le choix d’un logiciel de gestion des terminaux doit être adapté aux besoins spécifiques de chaque organisation. Plusieurs paramètres clés doivent être considérés, notamment le nombre d’appareils à administrer et leur emplacement (local ou distant). Il faut également tenir compte de l’évolutivité de l’outil, de son prix, des options d’automatisation proposées et de l’intégration avec les logiciels métiers existants.

La taille et le type de l’entreprise concernée représentent aussi des critères importants à ne pas négliger. En effet, une grande société multinationale avec des milliers de terminaux nécessitera une solution beaucoup plus performante qu’une petite organisation locale. En revanche, cette dernière doit faire particulièrement attention au caractère évolutif du logiciel d’endpoint management qu’il compte utiliser.

Les avantages d’un logiciel d’endpoint management

L’adoption d’un logiciel de gestion des terminaux comme Acronis présente de nombreux avantages pour les entreprises. D’abord, cet outil constitue une composante essentielle de la cybersécurité. Il permet une surveillance constante des appareils et une réaction rapide aux menaces potentielles. De plus, il contribue à rationaliser les opérations informatiques et à augmenter l’efficacité de l’équipe en charge de la gestion des terminaux.

Un autre avantage significatif est la réduction des erreurs humaines grâce à l’automatisation des processus, diminuant les risques. Par ailleurs, celle-ci permet de gagner du temps et d’économiser de l’argent lié aux déplacements pour des réparations sur site. Enfin, l’endpoint management aide à minimiser les temps d’arrêt imprévus en permettant la détection précoce des problèmes tels que les pannes de disque. Il facilite également la mise en place rapide des correctifs nécessaires.