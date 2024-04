Pour optimiser ses supply chains, Ericsson se tourne vers SAP IBP

Ericsson a inclut SAP Integrated Business Planning (SAP IBP) dans ses opérations. Cette intégration marque une étape clé dans l'amélioration de l'efficacité de ses chaînes d'approvisionnement mondiales. SAP IBP est reconnue pour ses fonctionnalités étendues de planification intégrée qui se déploient à travers diverses fonctions de l'entreprise.

Les besoins d'Ericsson

Avec des réseaux supportant plus de 2,5 milliards d'utilisateurs à travers plus de 180 pays, et responsables de 40 % du trafic mobile mondial hors Chine, Ericsson nécessitait une solution robuste. La solution SAP IBP offre une source unique et fiable pour tous les processus de planification et logistique. Ce qui est essentielle pour le géant des télécommunications.

Avantages de SAP IBP pour Ericsson

La solution basée sur le cloud de SAP permet à Ericsson de mieux anticiper les risques de la supply chain et de proposer des solutions efficaces pour les atténuer. Cela implique une amélioration significative dans la planification des ventes, des opérations, des ressources et des stocks. Ce qui permet à Ericsson de se concentrer davantage sur l'innovation et l'amélioration de sa rentabilité.

Importance de l'Agilité dans la Supply Chain

L'agilité et la capacité à répondre rapidement à la demande sont des composantes cruciales pour les entreprises qui visent à atteindre leurs objectifs commerciaux. Le choix de SAP IBP par Ericsson s'inscrit dans un effort pour rester agile et réactif face aux fluctuations du marché. C'est un avantage compétitif dans le secteur dynamique des télécommunications.

Longue collaboration entre SAP et Ericsson

Le partenariat durable entre SAP et Ericsson souligne leur engagement commun à fournir des solutions qui soutiennent une vision globale de connectivité illimitée. Cette collaboration a permis à Ericsson de renforcer sa position de leader mondial en télécommunications. De ce fait, la coordination est soutenue par des innovations constantes dans la gestion de la supply chain.

Déclaration de Dominik Metzger

« L'agilité, la résilience et la confiance sont essentielles pour les leaders mondiaux tels qu'Ericsson afin d'assurer la résilience de leur supply chain, et répondre aux besoins de leurs clients », a déclaré Dominik Metzger, responsable de l'organisation SAP Digital Supply Chain. « Ericsson et SAP collaborent étroitement depuis des années. Le choix de SAP IBP nous permet de poursuivre l'accompagnement de l'entreprise dans la digitalisation de sa supply chain. Ceci afin de renforcer sa position parmi les leaders mondiaux des télécommunications. »

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

