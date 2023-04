Externalisation informatique : en quoi ça consiste et quels sont ses avantages pour votre entreprise ?

L’externalisation informatique est un moyen pour les entreprises de bénéficier des avantages de l’outsourcing tout en se concentrant sur leur cœur de métier. Elle leur permet de profiter de l’expertise et des ressources d’un tiers pour le bon fonctionnement de leurs services IT.

L’externalisation informatique a démontré toute son utilité depuis la pandémie du COVID-19. En effet, depuis cette crise sanitaire, le travail à distance est devenu de plus en plus courant pour respecter la distanciation sociale. Aujourd’hui, cette pratique reste profondément ancrée dans les habitudes de la société et de certaines entreprises européennes. Grâce à elle, celles-ci ont pu surmonter intelligemment les défis de l’automatisation des processus de production et de développement. Elles ont su profiter des avantages de la numérisation et de l’externalisation de leurs services IT. Dans cet article, vous découvrirez la définition, le principe de fonctionnement et les avantages de l’outsourcing digital.

En quoi consiste l’externalisation informatique ?

L’externalisation informatique peut être définie comme le fait de recourir à des fournisseurs de services externes pour la gestion de certaines activités informatiques. Également connue sous le nom d’outsourcing digital, elle a pour principal objectif d’alléger les obligations administratives ou fonctionnelles d’une entreprise. Ce genre de pratique est particulièrement sollicité pour faciliter l’accès à des experts chevronnés dans un domaine spécifique. Il permet de réduire considérablement les coûts et d’accélérer le temps de mise sur le marché d’un nouveau produit. Il peut également être utilisé pour trouver des solutions de processus métier ou pour développer des services d’applications et d’infrastructure informatique. L’externalisation IT est parfaitement en mesure de contribuer à l’optimisation des résultats commerciaux d’une entreprise.

Quels sont les différents types d’IT outsourcing ?

Les types d’outsourcing informatique sont définis en fonction de l’endroit et de la manière dont le travail externalisé est effectué. En général, ils peuvent être basés sur des projets de développement de logiciels, de nearshoring ou d’offshoring. Dans ce cas, l’entreprise fournit toutes les informations relatives au projet au prestataire externe et celui-ci s’occupe de sa gestion. Par ailleurs, il existe également une technique d’externalisation des services IT dénommée « outstaffing » ou « body leasing ». Celle-ci consiste à acheter le temps de travail des employés du prestataire d’outsourcing digital. Autrement dit, le client paie des taux horaires ou mensuels.

Enfin, l’externalisation informatique peut reposer sur l’ouverture d’un centre de recherche et de développement aussi appelé bureau offshore. Dans ce cas, l’entreprise décide de s’implanter dans un autre pays dans le but d’embaucher des personnes locales. D’une manière générale, elle ne change pas son nom de marque. En réalité, le bureau offshore est un autre établissement de la société.

Quels sont les avantages de l’outsourcing digital pour votre entreprise ?

Les avantages immédiats de l’externalisation du service informatique sont nombreux :

meilleure maîtrise des coûts et budgétisation efficace ;

réduction des coûts de main-d’œuvre (plus besoin de recruter ni de former un personnel informatique) ;

accès à des professionnels expérimentés ;

augmentation de la performance opérationnelle et de la compétitivité ;

; mise en œuvre rapide de nouvelles technologiques et de nouveaux changements ;

maximisation de la concentration sur le cœur de métier ;

minimisation des risques (les prestataires d’externalisation assument et gèrent une grande partie des risques pour vous, ils ont une connaissance spécifique de l’industrie, en particulier des questions de sécurité et de conformité) ;

Pour profiter de cette expertise, de ces ressources et de ces opportunités, il vous suffit de créer un plan d’action clair avec des objectifs réalistes et des délais bien définis. Ensuite, vous devez choisir un prestataire de confiance qui comprend les exigences de votre secteur d’activité. De même, il faut que celui-ci soit aligné sur les valeurs et la culture de votre entreprise. Enfin, il est important de connaître chaque étape de l’externalisation IT et de communiquer efficacement avec l’équipe d’outsourcing. Le but est d’assurer la réussite du projet et de maximiser les gains des deux parties.