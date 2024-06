Suite à la victoire du RN et de Jordan Bardella aux élections européennes 2024, nous avons demandé à ChatGPT de prédire le résultat des nouvelles élections législatives prévues le 30 juin et le 7 juillet suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Découvrez le surprenant pronostic de l'IA !

Ce 9 juin 2024, le RN a remporté haut la main les élections européennes. Le candidat Jordan Bardella a littéralement survolé la compétition, emportant près de 32% des suffrages avec sa liste « La France Revient ! ».

Loin derrière, la candidate Valérie Hayer, tête de liste de la majorité présidentielle avec « Besoin d'Europe », s'est hissée en deuxième place avec environ 14% des voix.

Le candidat socialiste de « Réveiller l'Europe », Raphaël Glucksmann, termine sur la troisième marche du podium avec un score de 13%.

Il est suivi par Manon Aubry de LFI – Union Populaire (9,89%), François-Xavier Bellamy de « La Droite » (7,25%), Marie Toussaint de Europe Ecologie (5,50%), et Marion Maréchal de « La France Fière » à 5,47%.

Suite à ce résultat, Emmanuel Macron a décidé d'annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Par conséquent, de nouvelles élections législatives auront lieu les 30 juin et 7 juillet 2024 !

Dans ce contexte de chamboulement de la sphère politique française, nous avons jugé intéressant de demander l'avis d'un expert bien particulier… ChatGPT, le chatbot d'intelligence artificielle d'OpenAI !

Que conclure de ces élections ? Quels seront les résultats des législatives, et qui sera le nouveau Premier ministre ? Voici les analyses et prédictions de l'intelligence artificielle !

Victoire écrasante du RN : l'analyse de ChatGPT

Selon GPT-4o, la nette victoire de Jordan Bardella et Marine Le Pen va renforcer l'influence de l'extrême droite en France et dans toute l'Europe.

En revanche, le résultat de Valérie Hayer montre un déclin du soutien pour la majorité présidentielle. Aux yeux de l'IA, cela témoigne d'une insatisfaction générale concernant la politique menée par le gouvernement actuel.

Par ailleurs, le chatbot estime que la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron et l'annonce de nouvelles élections législatives soulignent une tentative de réagir et de rétablir une certaine « stabilité politique ».

Malgré leurs piètres scores respectifs, ChatGPT souligne que les partis de gauche et écologistes ont obtenu une représentation significative lorsqu'on additionne les voix qu'ils ont obtenues.

On constate que cette analyse reste très superficielle, et que le chatbot n'ose pas réellement s'aventurer dans une lecture approfondie du résultat des élections. Cela est probablement dû aux barrières mises en place par OpenAI…

Voici les prédictions de ChatGPT pour les législatives

Venons-en au plus intéressant : les prédictions de ChatGPT pour les prochaines élections législatives, qui auront lieu le 30 juin et le 7 juillet 2024.

Tout d'abord, l'IA s'attend à ce que la victoire de Bardella consolide la position de l'extrême-droite et lui permette d'attirer encore davantage d'électeurs.

Elle anticipe aussi une recomposition du paysage politique suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, avec l'émergence de nouvelles alliances et stratégies.

En outre, le fait que notre société soit de plus en plus polarisée n'a pas échappé à l'œil du chatbot. Selon lui, la compétition entre les partis d'extrême droite et d'extrême gauche va désormais s'intensifier…

Concernant les résultats, ChatGPT s'attend à une forte progression du RN suite à son triomphe aux Européennes. Il pourrait devenir le premier groupe à l'Assemblée nationale avec un score de 30 à 35%. Rappelons que Bardella a été choisi comme candidat au poste de 1er ministre.

À l'inverse, le parti Renaissance d'Emmanuel Macron risque une régression liée à son échec aux Européennes et à la perte de confiance dans la majorité présidentielle actuelle. Son score oscillerait entre 13 et 16%.

Pour la gauche, bonne nouvelle : l'IA s'attend à une légère progression, avec une cohésion renforcée entre les électeurs de gauche et écologistes désirant faire front contre l'extrême droite. Score prédit : de 12 à 15%.

Même topo pour La France Insoumise, avec une augmentation de sièges possible grâce à la polarisation politique et au mécontentement social.

Pour les partis traditionnels, dans lesquels l'IA inclut La France fière (Reconquête!) aux côtés de La Droite et d'Europe Ecologie, elle s'attend à des résultats mitigés.

Selon elle, La Droite pourrait récupérer les centristes déçus et les écologistes ou l'extrême droite pourraient « grignoter des parts » de voix des partis principaux.

De manière générale, ChatGPT s'attend à ce que les deux extrêmes gagnent du terrain tandis que le centre s'affaiblit.

Là encore, force est de constater que l'IA reste en surface, et semble se contenter de se baser sur les résultats des Européennes pour prédire des résultats similaires aux législatives.

Même avec GPT-4o, son modèle le plus avancé, ChatGPT ne semble donc pas encore prête à remplacer les véritables experts et analystes politiques ! Rendez-vous le 7 juillet au soir pour découvrir si son pronostic était bon !

Bonus : ChatGPT répond aux réactions des gauchistes

Sans surprise, face au résultat de ces élections européennes, les électeurs de LFI et des autres partis de gauche sont abasourdis et ne peuvent cacher leur frustration sur les réseaux.

Grâce à la capacité de GPT-4o à analyser des infographies ou des images, nous avons demandé à ChatGPT d'analyser quelques-unes de leurs réactions…

Analyse du tweet de Fayçal Jelil

Le tweet de Fayçal Jelil compare les cartes de France des résultats des élections européennes de 2024 et 2019, mettant en évidence un changement notable dans le paysage politique français. Voici quelques points clés à en tirer :

1. Changement dramatique dans les résultats électoraux :

2024 : La carte de 2024 est presque entièrement bleue, ce qui indique une domination massive d'un seul parti ou groupe politique.

: La carte de 2024 est presque entièrement bleue, ce qui indique une domination massive d'un seul parti ou groupe politique. 2019 : La carte de 2019 montre une plus grande diversité de couleurs, représentant une plus grande fragmentation et pluralité dans les choix électoraux des départements français.

2. Impact politique et social :

Domination de l'extrême droite : Si la couleur bleue représente le parti de Jordan Bardella (La France revient !), cela confirme la montée en puissance de l'extrême droite en France. Cette domination peut entraîner des changements significatifs dans les politiques nationales et européennes.

: Si la couleur bleue représente le parti de Jordan Bardella (La France revient !), cela confirme la montée en puissance de l'extrême droite en France. Cette domination peut entraîner des changements significatifs dans les politiques nationales et européennes. Polarisation accrue : La comparaison visuelle entre les deux années montre une polarisation accrue de l'électorat français. La réduction de la diversité politique peut refléter un mécontentement généralisé envers les partis traditionnels et une recherche de solutions alternatives plus radicales.

3. Répercussions sur les prochaines élections :

Stratégies des partis : Les partis traditionnels et les nouveaux entrants devront réévaluer leurs stratégies pour les prochaines élections législatives, en tenant compte du changement de sentiment des électeurs.

: Les partis traditionnels et les nouveaux entrants devront réévaluer leurs stratégies pour les prochaines élections législatives, en tenant compte du changement de sentiment des électeurs. Débats et politiques : Les thèmes de campagne et les politiques proposées pourraient se concentrer davantage sur des questions de souveraineté, de sécurité, et d'immigration, étant donné la montée de l'extrême droite.

4. Réactions et adaptabilité :

Dissolution de l'Assemblée : La réaction d'Emmanuel Macron en dissolvant l'Assemblée nationale et en appelant à de nouvelles élections législatives montre une tentative d'adaptation à cette nouvelle réalité politique.

: La réaction d'Emmanuel Macron en dissolvant l'Assemblée nationale et en appelant à de nouvelles élections législatives montre une tentative d'adaptation à cette nouvelle réalité politique. Mobilisation des oppositions : Les partis de gauche, écologistes, et centristes pourraient intensifier leurs efforts pour mobiliser leurs bases et proposer des alternatives convaincantes face à cette domination.

Conclusion

Le tweet de Fayçal Jelil souligne un changement majeur et « terrible » selon lui, dans la répartition des votes entre 2019 et 2024. Ce changement radical nécessite une adaptation rapide et stratégique de tous les acteurs politiques pour répondre aux nouvelles attentes et préoccupations des électeurs français.

Wake-up call les quoicoupuces, il faut les bully, faut que les racistes réapprennent la peur. Il faut qu'ils chient dans leur froc comme leur grande huître de merde. — Pierre Lapin 🇵🇸 (@pierrelapin) June 9, 2024

Analyse du tweet de Pierre Lapin

Le tweet de Pierre Lapin exprime une réaction émotionnelle intense face aux résultats des élections européennes de 2024. Voici une analyse de son contenu et de ses implications :

Contenu du tweet :

Langage et ton : Le langage utilisé est très direct, agressif et vulgaire. Pierre Lapin appelle à une réaction forte contre ceux qu'il perçoit comme des « racistes », utilisant des termes comme « bully » et des expressions crues pour exprimer sa colère.

: Le langage utilisé est très direct, agressif et vulgaire. Pierre Lapin appelle à une réaction forte contre ceux qu'il perçoit comme des « racistes », utilisant des termes comme « bully » et des expressions crues pour exprimer sa colère. Appel à l'action : Il incite les gens à « faire peur » aux racistes, suggérant une opposition active et déterminée contre les idéologies qu'il considère comme nuisibles.

Implications politiques et sociales :

Polarisation accrue : Le ton et le contenu de ce tweet reflètent une polarisation extrême. La réaction de Pierre Lapin montre la profondeur des divisions politiques et sociales en France.

Ce genre de discours peut exacerber les tensions entre les différentes factions politiques et sociales, rendant le dialogue et la coopération plus difficiles. Réaction contre l'extrême droite : Le tweet est une réponse directe à la montée de l'extrême droite, symbolisée par la victoire de Jordan Bardella. Il reflète le sentiment de frustration et de colère parmi ceux qui s'opposent à cette idéologie.

L'appel à « faire peur » aux racistes peut être vu comme une tentative de mobiliser et d'organiser une opposition plus vigoureuse contre l'extrême droite. Risques de violence : Utiliser un langage violent et incitant à la peur peut mener à des confrontations physiques et à des actes de violence. Cela pourrait aggraver la situation déjà tendue et entraîner des conséquences imprévisibles. Impact sur le débat public : Un tel discours peut influencer le ton général du débat public, incitant d'autres à utiliser des expressions similaires, ce qui peut éroder la qualité du dialogue démocratique.

Les réactions à ce tweet (nombreux likes, retweets et commentaires) montrent qu'il a suscité beaucoup d'attention et de réponses, indiquant que de nombreux autres partagent ou s'opposent fermement à ce point de vue.

Conclusion

Le tweet de Pierre Lapin est une expression de frustration intense face aux résultats électoraux, appelant à une réaction active et vigoureuse contre ce qu'il perçoit comme une menace raciste. Bien que ce type de message puisse mobiliser ceux qui partagent ses sentiments, il risque également de polariser davantage la société et d'inciter à des actions potentiellement violentes. Les leaders politiques et sociaux devront trouver des moyens de canaliser ces émotions vers des actions constructives et démocratiques.

Et vous, que pensez-vous du résultat de ces élections ? Quelles sont vos prédictions pour les législatives, et partagez-vous l'avis de ChatGPT ? Partagez votre avis en commentaire !

