Externalisation informatique : tout ce qu’il faut savoir

Pour savoir si l’externalisation informatique peut favoriser votre croissance économique ou non, vous devez connaître ses avantages, ses risques et ses modalités de mise en place.

L’externalisation informatique est généralement définie comme le fait de confier la gestion de son système informatique à une entreprise tierce. Il s’agit d’une pratique innovante pouvant être adoptée aussi bien par les sociétés internationales que par les structures plus modestes. Cette procédure offre de nombreux avantages financiers, matériels et stratégiques, mais elle est également reliée à certains défis. Vers la fin de cet article, vous trouverez les étapes à suivre pour bien mener un projet d’externalisation informatique.

Les avantages de l’externalisation informatique

D’abord, l’externalisation informatique, également dénommée externalisation IT ou infogérance, vous permet de mieux gérer votre budget. En effet, vous aurez l’occasion de prévoir avec précision les dépenses liées à ce genre de service. Les tarifs appliqués sont déjà fixés à l’avance. Selon les estimations des experts en la matière, vous pourrez même réaliser jusqu’à 15 % d’économies sur vos décaissements.

En plus, vous n’aurez plus à penser aux coûts de formation d’un personnel en interne ni à l’augmentation des charges salariales. Il vous suffit de profiter du service de qualité fourni par l’entreprise d’infogérance.

D’ailleurs, celle-ci utilise généralement des matériels dernier cri très performants et fiables. Son expertise vous permettra certainement de gagner en efficacité et en dynamisme. Vous aurez plus de temps pour vous occuper de votre activité principale, le cœur de votre métier.

Les défis à surmonter

L’externalisation informatique vous permet de contourner les problèmes liés au recrutement de profils compétents. Cependant, ce processus vous pose également des défis assez importants. Vous pourrez notamment être confronté au manque de réactivité du prestataire en externe. Il est également possible que vous ayez l’impression d’être trop dépendant de lui. Vous pouvez avoir la sensation de perdre la main sur des compétences qui auraient pu être développées en interne.

Le coût du service peut aussi facilement dépasser vos attentes si vous faites des demandes non incluses dans la prévision initiale. Il est important que vous vérifiiez bien les termes de votre contrat si vous souhaitez éviter toute mauvaise surprise. De même, vous avez intérêt à prêter une attention particulière à la santé financière de l’entreprise d’externalisation offshore informatique. Soyez certain que celle-ci est en mesure de répondre à chacun de vos besoins avant de l’engager.

Les étapes à suivre pour externaliser son service informatique

La première étape à franchir pour mener à bien votre projet d’externalisation informatique est de déterminer les missions à confier. Voulez-vous confier la totalité ou seulement une partie de la gestion de votre système informatique au prestataire ? Dans cette optique, vous avez la possibilité de lui laisser l’administration de votre site internet ou de votre base de données. Vous pouvez également lui confier la charge de la maintenance de vos serveurs de messagerie ou de courriel.

Ensuite, vous devez opter pour les bonnes solutions pour lancer votre projet. Les offres du marché sont actuellement très nombreuses et modulables, vous avez le choix. Faites une comparaison des prix et des services inclus pour vous aider à prendre une décision. Enfin, assurez-vous que vos collaborateurs peuvent s’adapter au changement. Accompagnez-les s’il le faut et sensibilisez-les sur les bénéfices de l’externalisation informatique.