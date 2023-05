Ce film star Wars est entièrement créé par l’IA MidJourney 

Un trailer pour un faux film Star Wars réalisé par Wes Anderson, entièrement créé avec l’IA MidJourney, crée la zizanie sur le web. Certains fans crient au génie, d’autres hurlent au sacrilège. Est-ce là le futur d’Hollywood ?

Il y a encore quelques années, Star Wars était considéré comme une saga culte du cinéma. Malgré les controverses autour de la prélogie, chaque épisode était adulé par la communauté dans son ensemble.

Avec le rachat par Disney en 2012, la licence a changé de cap. La firme américaine a privilégié la quantité à la qualité, quitte à industrialiser la production de nouveaux films et à perdre des fans en route.

Et si la prochaine étape était la création automatisée de films Star Wars par l’IA ?

Il y a quelques jours, le réalisateur du film Avengers Endgame de Marvel, Joe Russo, évoquait la possibilité de films créés par l’intelligence artificielle dès 2025.

Nous n’y sommes pas encore, mais des internautes ont déjà créé la bande-annonce d’un faux film Star Wars réalisé par Wes Anderson.

Un film Star Wars dans le style de Wes Anderson

Afin de générer ce trailer, les créateurs du site web Curious Refuge ont utilisé l’intelligence artificielle text-to-image MidJourney.

Intitulé « The Galactic Menagerie: A Star Wars Story », ce long-métrage imaginaire a d’abord pris la forme d’images créées par l’IA à partir de simples prompts.

Par la suite, ces images ont été animées pour former la bande-annonce tout en respectant le style relativement statique de Wes Anderson.

We made a #StarWars trailer in the style of #wesanderson hope you guys enjoy it! pic.twitter.com/DP5rBxmTOI — Curious Refuge (@CuriousRefuge) April 29, 2023

On retrouve également la symétrie, les couleurs pastels, la narration sardonique, le niveau de détail et l’humour décalé chers au cinéaste.

En effet, cette esthétique si spéciale est idéale pour créer une vidéo à partir d’images. Les vrais films du réalisateur adoptent souvent cette approche avec des plans fixes des membres du casting.

Il suffit de visionner le trailer de son prochain film, Asteroid City, pour s’en rendre compte. Plusieurs plans sont pratiquement figés.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les internautes imaginent des films de franchises cultes réalisés par Wes Anderson. En décembre 2022, des monuments comme Alien, The Shining et Gremlins ont subi le même traitement.

AI generates Harry Potter (directed by Wes Anderson) pic.twitter.com/YteL5qf9Qb — Acknowledge A.I (@acknowledgeai) April 25, 2023

Toutefois, ce trailer Star Wars va plus loin et illustre l’évolution rapide et inquiétante du paysage de l’intelligence artificielle…

L’épineuse question des droits d’auteur de l’art IA

L’art généré par IA soulève de nombreuses questions éthiques et légales, et de nombreux artistes ont déjà porté plainte contre MidJourney pour plagiat de leur style.

Le Copyright Office des États-Unis a déjà déterminé que les images IA ne peuvent pas être soumises aux droits d’auteur, mais le format vidéo pourrait changer la donne en raison du doublage vocal et du travail de montage impliqué.

Les fans de Star Wars divisés entre les deux côtés de la Force

Sur les réseaux sociaux, les réactions à ce faux trailer Star Wars sont mitigées. Certains font l’éloge des idées, des images et du casting composé d’acteurs chers à Wes Anderson comme Scarlett Johansson, Bill Murray ou Edward Norton.

I would watch this. I've always wanted to see what Wes Anderson would bring to genre fare outside his usual material. Would love to see him direct an episode of Star Wars or the new Harry Potter series. — Geoffrey Winssinger (@GWinssinger) May 1, 2023

D’autres considèrent qu’il s’agit d’une preuve que l’IA ne risque pas de remplacer les réalisateurs et scénaristes humains avant un long moment.

Un internaute estime notamment qu’une IA ne pourra jamais saisir la sincérité des émotions, de l’expression et de l’humanité dépeintes par Wes Anderson.

An artificial intelligence will never be able to grasp the sincerity of the emotions, expression and humanity painted onto the screen by Wes Anderson.



All ai is capable of is mocking how an image is structured. It has no comprehension of Mise-En-Scène. It does not feel. https://t.co/bBhctLFte8 pic.twitter.com/RDVYk2ybt8 — Ethan | Evil Dead Enthusiast (@funEman_) April 30, 2023