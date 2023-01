La formation de développeur React.JS d’ O’clock

L’école de développement web O’clock propose une formation de développeur React.js. En open-source, cette bibliothèque JavaScript est gratuite. Cette formation présente divers avantages. Tout d’abord il se déroule exclusivement en téléprésentiel. L’élève suit donc les cours chez lui. Il peut aussi bénéficier d’un financement grâce à l’inscription de la formation au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Formation React.js réservée aux initiés

Le React.js est un outil très prisé pour créer des interfaces utilisateurs à l’aide de sections de code. Les développeurs peuvent construire avec cet outil tout un site ou seulement une page. Conçue à l’origine par Facebook, React.js se trouve actuellement sous la bannière de Meta.

Des connaissances en JavaScript sont indispensables pour suivre une formation react. Cet outil utilise en effet les JavaScript JSX et XML. Par conséquent, la formation proposée par O’clock s’adresse essentiellement aux initiés.

Afin de s’assurer le niveau de chaque développeur, l’école de développement web prépare un test en JavaScript. L’objectif consiste plutôt à évaluer le niveau et d’identifier les lacunes que d’écarter les candidats.

Il arrive que l’on décèle un problème qui risque de handicaper un développeur lors de la formation. Dans ce cas, un responsable pédagogique d’O’clock discute avec le développeur pour combler les lacunes. Une telle approche personnalisée permet de mieux répondre aux attentes de chacun.

Un mois de spécialisation pour acquérir la base du React.js

Pour entamer la formation, on commence par un bref rappel de la de JavaScript. On poursuit après avec une introduction au langage ES6+. Les développeurs se familiarisent alors avec des outils comme le gestionnaire de paquets NPM et Webpack. Après une semaine, ils devront être capables de formuler leurs premières lignes de codes.

L’apprentissage de la gestion des états et des événements en React caractérise la deuxième semaine de formation. Les composants se trouvent alors au centre de la formation. Les développeurs auront l’occasion de découvrir de nouveaux outils, dont React DevTools et React Hooks.

Lors de la troisième semaine, on s’initie à l’utilisation de Redux, une bibliothèque spécifique à l’univers React.js. D’autres outils comme React Router permettent d’enrichir le code. Quant à la quatrième semaine, elle se caractérise par l’assemblage des composants pour constituer une architecture complexe.

Un mois de pratique pour le titre de développeur web

Après un mois de spécialisation, les développeurs passent au projet. O’clock utilise le terme « Apothéose » pour désigner cette étape. Ils ont un mois pour concevoir et réaliser un projet. On reproduit alors les conditions de travail en entreprise et toutes les obligations que cela suppose. Tâches individuelles, travail de groupe, dead line… sont au programme.

Cette phase de la formation permet à chacun de mettre en pratique les connaissances acquises lors de la spécialisation. Littéralement, c’est en développant des structures complexes qu’on devient développeur. Après avoir franchi cette étape, les élèves acquièrent pleinement le titre de développeur web spécialisé.

L’Apothéose ouvre la porte à l’obtention du Titre Professionnel de « Développeur Web et Web Mobile ». Equivalent à un bac+2, ce titre est reconnu par le RNCP.