Formation en cybersécurité : comment choisir et pourquoi ?

Avant de suivre une formation en cybersécurité, il est toujours utile de se renseigner sur les débouchés de la filière. Il faut également connaître les compétences techniques à acquérir.

Au fur et à mesure que les nouvelles technologies se développent, les méthodes utilisées par les hackers pour atteindre leur victime sont aussi de plus en plus sophistiquées. Le recours à des professionnels en informatique pouvant contrer leurs attaques est aujourd’hui indispensable afin de préserver l’intégrité des internautes. Une formation en cybersécurité est nécessaire avant de gagner sa vie en protégeant les personnes naviguant sur le Web. Elle peut être réalisée pendant une période de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans ou de 6 ans après le BAC.

Quels sont les risques auxquels les internautes sont confrontés ?

Le potentiel d’Internet est aujourd’hui exploité à son maximum. En effet, il est devenu possible d’acheter des produits, de commander des plats et de fixer des rendez-vous à distance. Les Hommes du XXIème siècle ont aussi l’opportunité de payer leurs différents abonnements et même d’effectuer leur travail chez eux. Cependant, pour ce faire, ils sont généralement obligés de fournir des informations personnelles et de mettre à nue leur identité. Or, cette situation les rend vulnérables au piratage, au vol de données et au phishing (installation de logiciels espions sur leur ordinateur). Les entreprises ne faisant pas attention à la protection de leurs infrastructures numériques risquent même la faillite. Les hackers peuvent prendre le contrôle total de leur système. Pour qu’aucune faille ne puisse être exploitée par les personnes malveillantes, il faut faire appel à un expert en informatique ayant suivi une formation en cybersécurité.

Quelles sont les principales missions d’un expert en cybersécurité ?

Un expert en cybersécurité anticipe les attaques pouvant être perpétrées par les pirates informatiques en mettant en place différents systèmes de protection et de défense. Il peut également évaluer le niveau de vulnérabilité d’un programme, d’un logiciel, d’une application, d’un site web ou d’un réseau numérique. De même, il est capable de vérifier l’efficacité et la fiabilité d’un dispositif de sécurité. Il dispose des compétences nécessaires pour lutter contre le phishing, l’usurpation de l’identité, les vols de données, les tentatives d’extorsion de fonds, etc. Celles-ci sont acquises lors d’une formation en cybersécurité qui dure généralement deux ans minimum.

Quels sont les métiers de la cybersécurité ?

Les métiers de l’informatique ne cessent de se développer constamment au même rythme que la progression de la technologie. Si vous suivez une formation en cybersécurité, vous pourrez obtenir le statut d’architecte, d’ingénieur, de directeur ou de consultant dans le domaine. En fait, les possibilités sont vastes. Les missions peuvent être limitées à l’anticipation des menaces et à l’intervention en cas d’attaques ou étendues à la conception de structure de protection. L’expert en cybersécurité peut exercer en entreprise ou en indépendant. Dans tous les cas, les offres d’emploi dans le secteur vont certainement s’accroître dans les années à venir.

Comment choisir sa formation en cybersécurité ?

Afin de choisir judicieusement votre formation en cybersécurité, vous avez intérêt à déterminer :

le métier spécifique que vous souhaitez exercer ;

le niveau de diplôme final que vous voulez obtenir ;

votre niveau d’expérience et de connaissance dans le domaine de l’informatique ;

les modalités d’apprentissage qui vous convient le mieux (en ligne ou en présentiel);

le lieu où vous avez envie de suivre la formation si vous préférez les cours en présentiel ;

votre budget.

Il est également conseillé de réfléchir au nombre de mois ou d’années que vous souhaitez consacrer à vos études.

Quels cursus suivre pour se former à la cybersécurité ?

En général, vous avez le choix entre :

un Brevet de Technicien Supérieur Systèmes Numériques , en mention Informatique et réseaux, parcours Cyberdéfense ;

un cursus de niveau Bac +3 : Bachelor Cybersécurité, Licence professionnelle informatique, Licence professionnelle Métiers de l’informatique, etc. ;

un cursus de niveau Bac +5 : Master Cyberdéfense et sécurité de l’information, Master Ingénierie des réseaux de communications mobiles et sécurité, etc.

Certaines écoles de formation en cybersécurité proposent aussi un mastère spécialisé (Bac +6). Faites votre choix en fonction des critères que vous avez préalablement établis.