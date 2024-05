L’étude Prosumer Media, les tendances médiatiques de demain

Le futur des médias est une question brûlante qui intrigue de nombreux acteurs du secteur. Les médias traditionnels vont-ils perdurer ou seront-ils remplacés par les médias digitaux ? Arena Media, en partenariat avec le Cortex d'Havas Media Network, a mené une étude approfondie pour répondre à ces questions et bien d'autres.

Les médias traditionnels ont-ils un futur ?

Selon une étude récente, 86% des Français pensent que les médias traditionnels, tels que la télévision, la radio, la presse écrite, l'affichage et le cinéma, continueront à exister. Cette perception positive envers les médias traditionnels montre qu'ils occupent encore une place importante dans la société.

Toutefois, l'émergence rapide des médias digitaux pose de nouvelles questions. Un tiers des personnes interrogées seraient prêtes à faire confiance à un journal télévisé piloté par l'intelligence artificielle. Ce taux illustre un changement potentiel dans la manière dont l'information pourrait être diffusée à l'avenir.

L'impact du digital sur les médias

Avec l'avènement des médias digitaux, le temps passé devant chaque type de média change radicalement. Les attentes en matière d'information évoluent également. Les jeunes générations montrent une affinité différente pour les médias. Ils préfèrent souvent le contenu numérique à la télévision traditionnelle ou à la presse écrite.

Le multitâche, la consommation simultanée de plusieurs médias et les nouvelles attentes en termes d'orientations et de recommandations deviennent la norme. Les médias doivent s'adapter à ces nouveaux comportements pour rester pertinents.

Prosumer Media by Arena Media

Pour répondre à ces défis, Arena Media, en collaboration avec le Cortex d'Havas Media Network, a développé Prosumer Media.

Cette étude analyse les comportements et la consommation des médias par les prosumers, un groupe représentant 15% de la population française. Ces individus sont avant-gardistes, influents et souvent en avance de 6 à 18 mois sur les tendances dominantes. Leur influence sur les tendances futures est significative. Ce qui fait d'eux un groupe clé pour comprendre l'évolution des médias.

Une étude approfondie

L'étude Prosumer Media est à la fois quantitative et qualitative. Réalisée auprès de plus de 2000 personnes par Bilendi, elle anticipe les tendances médias à 18-24 mois. Elle permet de décrypter les usages et attentes des Français. De de fait, elle fournit des informations précieuses pour élaborer des stratégies médias audacieuses et innovantes. Cette approche hybride garantit une compréhension profonde des dynamiques actuelles et futures des médias.

Objectifs de l'étude

L'étude vise à identifier les pratiques émergentes des médias et à mesurer leur adhésion par différentes cibles socio-démographiques. Arena Media s'est appuyée sur un panel représentatif de 2230 individus pour qualifier leurs profils socio-démographiques, leurs rapports avec les médias et leurs attentes. Cette méthodologie rigoureuse permet d'obtenir une vision claire des tendances et des comportements des consommateurs.

Prosumers : une cible avant-gardiste

L'algorithme propriétaire d'Arena Media a permis d'identifier les prosumers, ces consommateurs actifs et influents. Ils déterminent les mutations dans les attentes et consommations médias à 18-24 mois. Ces individus sont non seulement des consommateurs de produits et services, mais participent également à leur création et promotion. Leur engagement envers les enjeux environnementaux et sociétaux en fait des acteurs clés dans l'évolution des médias.

Prosumer Media met en lumière les grands enseignements entre pratiques et opinions médias. L'évolution des problématiques d'attention, les attentes en matière d'orientations et de recommandations, et le rôle des marques médias sont analysés en profondeur. L'étude explore également le rapport aux modèles payants et publicitaires. Le but étant d'offrir des insights précieux sur la manière dont les consommateurs perçoivent et utilisent ces modèles.

L'IA et la réalité virtuelle

Les attentes, usages et attitudes face à l'intelligence artificielle (IA) et à la réalité virtuelle sont également scrutés. Ces technologies jouent un rôle croissant dans notre consommation média. Elles influencent les interactions sociales et les attentes des consommateurs. Comprendre ces dynamiques est crucial pour les médias souhaitant rester à la pointe de l'innovation.

Une nouvelle approche d'étude

Marc Freschi, DGA d'Arena Media, explique que cette étude change de paradigme. « Traditionnellement, les processus d'étude se tournent vers le passé. Nous avons choisi de nous appuyer sur les comportements des prosumers pour identifier rapidement les nouvelles tendances. » Cette approche proactive permet de mieux anticiper les mouvements du marché.

En intégrant les perspectives des prosumers, Arena Media peut ajuster ses stratégies média de manière proactive. Cela permet d'anticiper les mouvements du marché et de maximiser les opportunités pour leurs clients. « Grâce à cette approche, nous suivons les tendances actuelles et anticipons les mouvements du marché, » ajoute Marc Freschi. Cette flexibilité stratégique offre un avantage concurrentiel significatif.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

