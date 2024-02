Galaxy AI : voici les nouveautés IA qui arrivent sur votre vieux Samsung

L’innovation ne s’arrête jamais chez Samsung, et la nouvelle vague d’intelligence artificielle Galaxy AI en est la preuve vivante. Préparez-vous à redécouvrir votre ancien Samsung avec des fonctionnalités AI avant-gardistes, initialement lancées avec le Galaxy S24.

Internet et un appareil photo sont déjà là. Maintenant, avec Galaxy AI, l’intelligence artificielle enrichit le quotidien. Cette technologie rend l’intelligence accessible partout via votre téléphone. Ainsi, Samsung élargit les horizons : communication facilitée, productivité accrue et créativité décuplée. Découvrez comment Galaxy AI revitalise votre ancien Samsung.

Des fonctionnalités AI transformant l’usage quotidien

Galaxy AI se distingue par l’introduction de fonctionnalités révolutionnaires qui vont redéfinir la manière dont nous interagissons avec nos smartphones. Parmi ces innovations, quatre se démarquent particulièrement et seront bientôt disponibles sur des modèles plus anciens tels que les Galaxy S23 et les Z Flip 5.

La première fonction, Circle to Search, permet d’entourer un élément à l’écran. Cela lance une recherche instantanée via Google Lens, ce qui facilite l’accès à l’information. Live Translate, quant à elle, offre une traduction en temps réel lors des conversations téléphoniques, brisant les barrières linguistiques.

Ensuite, Note Assist révolutionne la prise de notes en générant des résumés par IA. Pour cela, il formate automatiquement vos notes pour une clarté accrue.

Enfin, Photo Assist offre des fonctions d’édition d’images avancées. Ces fonctions transforment les utilisateurs en éditeurs expérimentés.

La prochaine mise à jour Galaxy AI rafraîchira votre vieux Samsung

L’arrivée de ces fonctionnalités Galaxy AI sur les appareils plus anciens est imminente, bien que Samsung n’ait pas encore annoncé de date précise. Les attentes se tournent vers le premier semestre 2024, période visée pour le déploiement de la mise à jour One UI 6.1.

Il est important de noter que cette mise à jour promet de revitaliser les appareils existants. Cela se fait en leur offrant un nouveau souffle grâce à l’intelligence artificielle. De plus, cela maintient les utilisateurs au cœur des dernières tendances technologiques sans nécessiter l’achat d’un nouveau téléphone.

Galaxy AI arrive sur d’anciens appareils Samsung : voici la liste complètehttps://t.co/kQhO6Wmlow — Numerama (@Numerama) January 25, 2024

Le futur des fonctionnalités du S24 et de l’IA sur Samsung…

Malgré l’excitation autour des fonctionnalités confirmées, certaines innovations resteront exclusives au Galaxy S24. Ces fonctionnalités incluent la génération de fonds d’écran par IA et l’assistant de transcription. Toutefois, l’avenir réserve encore de nombreuses possibilités.

Le PDG de Samsung a souligné que Galaxy AI est conçu pour évoluer avec le temps. Il suggère que de nouvelles fonctionnalités pourraient être ajoutées à l’avenir. Cela élargirait ainsi les capacités des anciens appareils.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.