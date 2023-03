Activision : pourquoi les gamers corrigent-ils eux-mêmes les bugs ?

Call of Duty : Black Ops III, un jeu très populaire de chez Activision, présente de graves vulnérabilités. Sans intervention de la part de l’éditeur, des gamers (qui sont aussi des développeurs) corrigent eux-mêmes les bugs.

Bugs sur un jeu populaire d’Activision : quels risques pour les gamers ?

Maurice Heumann est l’un des développeurs qui travaille sur la correction des bugs découverts sur Call of Duty : Black Ops III, un des jeux les plus populaires développés par Activision.

Dans un interview accordé à TechCrunch, le gamer affirme que ce jeu qui draine plus de 5 000 joueurs en ligne par jour présente de graves vulnérabilités. Les informations livrées par Heumann suggèrent que le jeu contiendrait deux vulnérabilités capables d’exécuter du code à distance (RCE).

Ce type de vulnérabilité permettrait aux hackers de prendre facilement le contrôle total des ordinateurs des gamers en ligne. Ces vulnérabilités ne sont pas récentes et ont déjà été signalées à Activision en mai et décembre 2022 selon Heumann.

L’éditeur de jeu a reconnu le bug signalé en mai. Heumann aurait d’ailleurs touché une prime de bug pour ce signalement. Pour ce qui est du reste, il semblerait que ces vulnérabilités ne constituent pas une priorité pour l’entreprise.

Les gamers corrigent eux-mêmes les bugs

Selon Heumann, les gamers en ligne peuvent se faire pirater juste en jouant au Call of Duty : Black Ops III. Même si Activision a reconnu le premier rapport de bugs envoyés par Heumann, l’éditeur de jeux n’a pas publié de correctifs pour ces vulnérabilités.

Ce jeu a été publié en 2015. Compte tenu de son ancienneté, Activision considère peut-être qu’il ne constitue plus une priorité par rapport aux jeux fraîchement sortis. Les joueurs veulent pourtant pouvoir jouer en toute sécurité, quelle que soit sa date de sortie du titre.

Dans cette perspective, Heumann et un autre développeur corrigent eux-mêmes ces failles de sécurité. Les deux compères prévoient de lancer la version corrigée sur Steam et demandent le soutien de la communauté.

Si la version corrigée permet aux gamers de jouer a priori en toute sécurité, celle-ci les empêche d’interagir avec les gamers de la version officielle. Heumann espère amener le plus grand nombre dans son écosystème.

Quid de la réaction d’Activision ?

Par rapport à cette affaire, Activision assure qu’il n’y a aucune négligence et que l’éditeur prévoit de lancer une mise à jour pour le jeu Call of Duty : Black Ops III dans les plus brefs délais.

Heumann, lui, dit travailler sur la version sécurisée depuis neuf mois déjà. Néanmoins, sa version n’est pas encore prête. Tout en développant les correctifs, les deux gamers/développeurs suggèrent aux joueurs d’éviter Call of Duty : Black Ops III pour le moment. Tout du moins, ils conseillent aux joueurs de bien se protéger.

« Corrigez-vous si vous le pouvez, et sinon, essayez d’éviter les lobbies multijoueurs publics. Si vous diffusez, utilisez des comptes alternatifs et évitez que votre nom d’utilisateur Steam ne soit divulgué. Utilisez un VPN lorsque vous êtes connecté à n’importe quel serveur Call of Duty », explique Heumann.