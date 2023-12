Imaginez la sécurité avec la nouvelle version de Genetec Security Center

Paris, le 5 décembre 2023 – Genetec Inc. Un leader mondial des solutions de sécurité, inaugure une nouvelle ère dans le domaine de la sécurité unifiée avec la sortie d’une nouvelle version de sa plateforme, Security Center. En adoptant un modèle de livraison continue, Genetec s’engage à offrir des mises à jour fréquentes et des fonctionnalités innovantes tout en minimisant les interruptions pour les clients.

Genetec annonce une nouvelle ère pour la sécurité unifiée

« La sécurité évolue constamment, et nous devons innover rapidement pour répondre aux besoins changeants du marché. Notre approche de livraison continue nous permet d’introduire de nouvelles fonctionnalités ainsi que des mises à jour de sécurité de manière régulière, garantissant à nos clients un accès rapide aux dernières avancées sans perturber leur quotidien », explique Christian Morin, vice-président de l’ingénierie produits chez Genetec Inc. Découvrez dans cette vidéo ce que Genetec Security Center peut faire pour vous:

Les nouvelles fonctionnalités de la dernière version

La dernière version de Security Center offre des améliorations significatives, notamment :

L’innovations cartographiques

En particulier, cette version propose des améliorations importantes au niveau des cartes, avec un nouveau widget dédié aux tableaux de bord et aussi une fonction de zoom optimisée. Le widget de carte permet aux opérateurs de créer des mini-tâches de surveillance dans leur tableau de bord, offrant une gestion efficace des caméras et d’autres entités. Le zoom amélioré permet toutefois une visualisation plus claire en fonction du niveau de zoom appliqué, évitant toute confusion, en particulier dans les déploiements à grande échelle.

Amélioration de l’authentification

Security Center voit son système d’authentification amélioré avec un nouvel assistant de configuration guidant les utilisateurs tout au long du processus de paramétrage. Une fenêtre de dépannage et une fenêtre de test ont également été ajoutées pour faciliter la détection et la résolution des problèmes, garantissant une configuration fluide et sans heurts.

Nouvelles fonctions d’automatisation pour une gestion efficace

Cette version de Genetec Security Center sert de fondation pour des fonctionnalités d’automatisation avancées qui simplifieront la configuration, la gestion et également l’audit des systèmes. Ces fonctionnalités, prévues pour être déployées tout au long de 2024, permettront donc aux clients de mettre en place des flux de travail avancés, optimisant l’efficacité opérationnelle et réduisant la charge de travail quotidienne.

En outre, Genetec continue d’affirmer son engagement envers l’innovation et l’amélioration continue, offrant à ses clients un accès privilégié à une sécurité intelligente et évolutive.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.