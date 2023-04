Genshin Impact : la version cloud gaming bientôt dispo, tout savoir

Les fans de Genshin Impact seront ravis d’apprendre que la version cloud gaming du célèbre jeu sera bientôt disponible. Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur cette nouvelle façon de jouer depuis le cloud.

Cette mise à jour majeure est attendue avec impatience par les fans du jeu. Ils pourront désormais accéder à l’expérience de jeu sur différents supports. Par exemple, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les téléviseurs intelligents. La version cloud permettra également de jouer en ligne avec des joueurs du monde entier. Cela se fait en ajoutant une dimension sociale au jeu. Cet article va vous présenter tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle version cloud gaming de Genshin Impact.

La communauté de Genshin Impact s’intéresse vivement au Cloud Gaming. Les joueurs de Malaisie et de Singapour sont les seuls à avoir accès à cette fonctionnalité pour une durée déterminée. L’essai bêta vise à permettre aux utilisateurs de tester le Cloud Gaming à partir de Genshin Impact sur leurs appareils Android. Cette fonctionnalité le différencie de NVIDIA GeForce NOW. Pour certains joueurs, le principal avantage de ce projet réside dans la possibilité de réduire l’occupation de l’espace de stockage.

En effet, la technologie de jeu en nuage permet aux utilisateurs de se baser sur Internet plutôt que sur leur propre espace de stockage. Cette méthode semble pratique étant donné que le jeu prend de plus en plus de place avec chaque mise à jour. Il est important de souligner que la date de lancement grand public de Genshin Impact Cloud demeure inconnue à ce jour. Cependant, la date mentionnée précédemment concerne uniquement le test bêta. Si vous n’avez pas été sélectionnés lors du recrutement effectué entre le 13 et le 20 mars 2023, vous ne pourrez pas vous inscrire. Enfin, les joueurs peuvent acheter l’accès à ce test bêta en utilisant leurs comptes habituels.

Selon les informations fournies par la capture d’écran, l’application Cloud associée au jeu Genshin Impact ne fait que 56 Mo. Le Cloud Gaming transmet les données du serveur pour économiser l’espace de stockage. Cela permet une expérience de jeu fluide, même avec une configuration technique limitée pour les nouveaux utilisateurs.

