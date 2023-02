Cloud Gaming : les chiffres enfin dévoilés, ce service écrase tous les autres

Les statistiques du marché du cloud gaming viennent d’être dévoilées par la Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni pour la première fois. L’occasion de découvrir qui domine vraiment cette industrie naissante entre Microsoft, Google, Sony, Nvidia ou Amazon…

Annoncée fin 2022, la fermeture de Google Stadia laissait penser que le marché du Cloud Gaming se trouvait dans une impasse. En réalité, le géant californien n’a jamais réussi à trouver sa place dans cette industrie. C’est ce que révèlent les statistiques partagées par la Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni.

Microsoft domine le Cloud Gaming, Google se ruine

D’après ce rapport, le service Google Stadia lancé en 2019 ne représentait que 5 à 10% de parts du marché en 2021 et 0 à 5% en 2022. Autant dire que « Big G » n’avait qu’une place de figurant dans ce domaine.

Très, très loin devant, Microsoft Xbox Cloud Gaming représentait entre 20 et 30% du marché en 2021. Par la suite, en 2022, le service est parvenu à accaparer entre 60 et 70% de parts.

De son côté, Nvidia GeForce Now était troisième en 2021 avec 20 à 30% de parts du marché. En 2022, elle s’est hissée en deuxième place avec 10 à 20%.

Le géant japonais Sony était deuxième en 2021 avec PlayStation Now qui totalisait 30 à 40% de parts du marché. En 2022, il a chuté sur la troisième marche du podium avec 10 à 20% de parts.

Des chiffres à prendre avec des pincettes

Il faut cependant souligner, comme la CMA, que les offres de cloud gaming de Microsoft et Sony sont incluses au sein d’offres plus larges comme Xbox Game Pass Ultimate et PlayStation Plus Premium. Par conséquent, de nombreux abonnés ayant accès à ces services de streaming ne les utilisent pas forcément.

Notons aussi que ces statistiques sont basées uniquement sur les informations fournies directement par chaque entreprise. Or, Google n’a jamais précisé explicitement le nombre d’abonnés de Google Stadia. Selon les rumeurs, le service atteignait 750 000 utilisateurs actifs en 2020 alors que son objectif était fixé à 1 million.

Par ailleurs, le régulateur britannique précise avoir probablement surestimé les parts du marché de Sony en 2021 et 2022. Pour cause, les personnes abonnées à la fois à PlayStation Plus et PlayStation Now ont pu être comptées deux fois.

En outre, il est difficile de comparer ces statistiques puisque les données n’ont pas été collectées au même moment. Les chiffres du Xbox Cloud Gaming ont été relevés entre janvier et septembre 2022, tandis que Nvidia GeForce Now n’a fourni de données que pour le mois de janvier.

Quoi qu’il en soit, il est clair que Microsoft, Sony et Nvidia dominent le marché du cloud gaming tandis que Google se contentait de ramasser les miettes et de perdre de l’argent dans ce projet.

La véritable cause de l’échec de Google Stadia

Selon la CMA, le contenu est particulièrement important pour le succès d’un service de cloud gaming. Même si une plateforme offre des performances infaillibles, une compatibilité avec tous les appareils existants et un tarif défiant toute concurrence, les joueurs ne s’y abonneront que si les jeux proposés sont intéressants.

Le régulateur estime ainsi que l’échec de Google Stadia est directement causé à un manque de jeux vidéo lié à l’utilisation d’un OS Linux. Cette mauvaise décision stratégique a empêché le service de trouver son public et lui a été fatale…

Amazon Luna voué au même sort que Stadia ?

Suite à son lancement en mars 2022, Amazon Luna cumulait entre 0 et 5% de parts du marché du cloud gaming en septembre de la même année. Malgré des initiatives telles qu’une période d’essai gratuite, la plateforme n’a pas réussi à percer pour le moment.

Ceci s’explique notamment par une disponibilité limitée aux États-Unis pour le moment. Pour éviter de connaître le même destin que Stadia, Amazon a tout intérêt à mettre les bouchées doubles en 2023…

La fusion de Microsoft et Activision risque d’étouffer la concurrence

Cette étude a été menée dans le cadre d’une enquête de la CMA sur l’intention de Microsoft d’acquérir Activision Blizzard. Or, l’autorité conclut en affirmant que cette fusion pourrait empêcher les autres plateformes de proposer un catalogue de jeux compétitif si Microsoft s’empare d’exclusivités pour son cloud gaming.

Cette acquisition stratégique pourrait donc être un coup de maître de la part de Microsoft, qui s’emparerait quasiment d’un monopole du cloud gaming. La firme de Redmond a le vent en poupe, puisqu’elle vient aussi d’acculer Google en investissant 10 milliards de dollars sur OpenAI pour ajouter ChatGPT à Bing.

Face à cette menace, Google n’a eu d’autre choix que de lancer précipitamment son propre chatbot Bard pour l’incorporer à son propre moteur de recherche. Or, Bard a commis une erreur dès sa démo de présentation.

En l’espace de quelques mois, Microsoft pourrait donc humilier Google dans les domaines du cloud gaming, de l’intelligence artificielle et même de la recherche web…