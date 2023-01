Cloud Gaming : vous pouvez maintenant jouer dans votre voiture, avec Nvidia GeForce Now

Nvidia travaille avec des constructeurs automobiles pour rendre son service cloud gaming GeForce Now disponible dans les voitures. Cependant, il n’y a pas de détails sur la date exacte de lancement du service.

Au CES 2023, NVIDIA a annoncé qu’un certain nombre de constructeurs automobiles de premier plan allaient proposer son service de cloud gaming GeForce Now dans leurs véhicules. C’est la première fois que le service sera disponible sur des appareils IoT, au-delà des ordinateurs, des smartphones et des smart TV. Certains véhicules pourront diffuser plus de 1 000 jeux de la plateforme GeForce Now sur leurs systèmes d’info divertissement embarqués sous Android ou par navigateur.

Nvidia apporte le cloud gaming GeForce Now aux voitures

Dans un communiqué de presse, Nvidia a déclaré que GeForce Now sera en mesure de « diffuser en temps réel une expérience complète de PC gaming dans les voitures définies par logiciel. » La société a déclaré que le service de jeu peut « améliorer le temps passé à charger ou à rouler dans les véhicules. En effet, il permet aux occupants des sièges avant de diffuser des jeux en streaming lorsqu’ils sont garés, et aux passagers de jouer sur le siège arrière si des écrans sont disponibles. »

Une vidéo promotionnelle de Nvidia montre des passagers et des conducteurs (en stationnement) qui branchent des manettes de jeu sur leur système de divertissement embarqué. Ils choisissent des titres dans la bibliothèque de GeForce Now, qui compte plus de 1 000 jeux compatibles avec les manettes. Parmi eux, des titres AAA comme The Witcher 3 : Wild Hunt et Cyberpunk 2077, ainsi que des jeux gratuits comme Fortnite. Nvidia indique que le client GeForce Now fonctionnera dans les voitures via les systèmes d’infodivertissement Android ou les navigateurs Web intégrés. Toutefois, Nvidia n’a donné aucun détail supplémentaire sur les spécifications techniques requises pour y accéder.

Une vision plus commune

Auparavant, pour jouer à des jeux vidéo en voiture, il fallait sortir une Game Boy sur le siège arrière. Cependant, la puissance croissante des systèmes d’infodivertissement embarqués et la prévalence d’écrans de plus en plus grands ont élargi la disponibilité de titres plus avancés. Si certains constructeurs automobiles n’ont déployé que peu d’efforts en matière de jeux, d’autres, comme Tesla, ont pris cette perspective plus au sérieux. Le fabricant américain de véhicules électriques a proposé des jeux dans ses voitures depuis le lancement de Tesla Arcade en 2019. Il a même récemment ajouté un accès à l’énorme plateforme Steam (bien que le service ne soit disponible que dans ses véhicules les plus récents).

Avec l’annonce du partenariat GeForce Now de Nvidia, cependant, les jeux AAA dans les voitures devraient être une vision encore plus commune dans un avenir proche. Et Nvidia lui-même continue d’améliorer le service – en ajoutant la prise en charge de la résolution 1440p à 120fps dans les navigateurs Chrome et Edge.