Geofencing définition : qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert ?

Le geofencing ou géorepérage, sa traduction, est une technologie permettant de définir des barrières virtuelles pour un appareil électronique. Découvrez la définition précise du geofencing, son fonctionnement, ainsi que les secteurs d’application du gardiennage virtuel.

Grâce à l’émergence du Big Data, et plus particulièrement à l’explosion du volume de données de géolocalisation générées dans le monde, de nouvelles technologies ont vu le jour. L’une de ces technologies est le geofencing. Plus qu’un simple « gardiennage virtuel », cette innovation s’inscrit dans les tendances technologiques telles que l’Internet des objets (IoT) et l’intelligence artificielle (IA). Alors que le volume de données de géolocalisation explose, cette technologie s’impose comme un levier essentiel pour de nombreux secteurs. Dans cet article, découvrez en détail ce qu’est le geofencing, son fonctionnement et son impact sur des domaines aussi variés que la sécurité, le marketing ou la gestion des ressources.

Geofencing : qu’est-ce que le gardiennage virtuel ?

Aussi appelé gardiennage virtuel, le geofencing est une fonctionnalité d’un programme logiciel ou d’une application. Il permet de définir des barrières géographiques virtuelles. Plus précisément, l’administrateur du logiciel peut définir manuellement ces limites. Une alerte se déclenche dès que l’appareil utilisant le logiciel (généralement un smartphone) franchit ces barrières virtuelles. Et ce, qu’il entre dans la zone ou qu’il en sorte.

Le géorepérage s’appuie principalement sur des technologies telles que le Global Positioning System (GPS) ou la Radio Frequency Identification (RFID). De nombreuses applications modernes de geofencing intègrent également Google Earth. Ce dernier permet ainsi de définir les barrières géographiques en utilisant des vues satellite détaillées. De plus, certaines solutions utilisent des cartes web pour spécifier des frontières géographiques en fonction de la longitude et de la latitude.

Sécurité et confidentialité : protocoles de protection des Données

En matière de sécurité, il faut noter que le geofencing peut intégrer des protocoles de chiffrement des données pour protéger les informations sensibles. Par exemple, les entreprises qui gèrent des informations confidentielles s’assurent souvent que les communications entre le dispositif et le serveur sont chiffrées pour éviter tout piratage.

Les barrières virtuelles peuvent être actives ou passives. D’un côté, les barrières actives nécessitent qu’une application soit ouverte et que l’utilisateur se connecte à un service. De l’autre, les barrières passives fonctionnent en permanence en arrière-plan, utilisant le WiFi ou les données cellulaires plutôt que le GPS ou le RFID, ce qui permet un suivi discret et constant.

Pour illustrer ces concepts, certaines applications populaires utilisent des solutions de geofencing. Par exemple, Uber exploite cette technologie pour identifier les zones de prise en charge et alerter les conducteurs lorsqu’ils se trouvent dans une zone spécifique. De même, Smart Home Security Systems, comme ceux proposés par Ring ou Nest, utilisent le geofencing pour activer ou désactiver automatiquement les systèmes de sécurité lorsque les utilisateurs quittent ou entrent dans leur domicile.

Geofencing : à quoi ça sert ? Quels sont les secteurs d’application ?

Le geofencing est utilisé dans de nombreux secteurs.

Pour la gestion de flotte de véhicule, il est possible de recevoir une alerte si un camion s’écarte de son itinéraire. Dans le domaine de la gestion de ressources humaines, cette technologie peut être utilisée pour s’assurer qu’un employé ne tente pas de pénétrer une zone non autorisée.

Les entreprises qui prêtent des appareils mobiles tels que des smartphones ou des tablettes peuvent aussi utiliser le geofencing pour recevoir une alerte si un appareil sort de la zone prédéfinie et le verrouiller. Des fonctionnalités similaires peuvent donc être proposées par les logiciels de Mobile Device Management.

Les bracelets électroniques dont sont équipés certains criminels reposent aussi sur cette technique pour surveiller que le porteur ne tente pas de quitter le périmètre autorisé. Les appareils de la maison connectée (Smart Home) tels que les thermostats intelligents peuvent modifier la température lorsque le propriétaire entre dans la maison.

Dans le domaine du marketing, le geofencing est également de plus en plus utilisé à tel point qu’un terme spécifique a vu le jour : le geomarketing. Par exemple, il est possible de définir une barrière virtuelle autour d’un magasin. Ainsi, lorsqu’un client potentiel franchit la barrière, il est possible de lui envoyer une offre promotionnelle ou une pub mobile sur son smartphone pour l’inciter à l’achat.

De même, il est possible de délimiter une barrière virtuelle autour d’un magasin concurrent pour proposer à ses clients des offres promotionnelles compétitives. Par ailleurs, même si le géorepérage ne permet pas systématiquement de pousser le chaland à l’achat, il est possible d’utiliser cette technologie pour surveiller le comportement des clients au sein d’un magasin physique afin de se baser sur ces informations pour élaborer des campagnes marketing plus efficaces.

Avantages de l’utilisation du geofencing

Maintenant la signification et les applications pratiques du geofencing ont été expliquées, examinons les avantages de cette stratégie pour votre entreprise.

D’abord, le géofencing permet d‘atteindre les clients là où ils se trouvent et au bon moment. En effet, cet outil marketing fait en sorte que les promotions ou services se retrouvent directement entre les mains des clients.

Le géofencing aide à développer une meilleure campagne de marketing local. D’ailleurs cette stratégie permet de convertir plus de clients et de développer votre activité. Il s’agit d’un excellent tremplin pour amener ces prospects à franchir la porte de l’entreprise. En adoptant le géofencing, il devient possible d’envoyer des notifications aux internautes dans leur application ou de publier une annonce sur les médias sociaux.

En outre, le géofencing aide à accroître l’engagement envers la marque. Lorsque vous envoyez des offres directement à votre public, celui-ci est plus susceptible de s’engager auprès de votre entreprise et de voir ce que vous avez à offrir. Or, il faut que ces offres correspondent à ses intérêts et à ses besoins.

La personnalisation est ainsi la clé d’une campagne de marketing réussie. Le public cible reçoit des publicités et des offres de dizaines d’entreprises.

Le géofencing aide à mieux comprendre le public afin de créer des offres et des publicités qui l’attirent en permanence. Cette stratégie permet de collecter des données sur vos clients, telles que des informations démographiques.

