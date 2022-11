Google Cloud se lance enfin dans le Web3 : Découvrez le service blockchain

Le géant de la technologie Google Cloud sortira prochainement une nouvelle technologie Web3 basée sur le cloud. Il s’agit des moteurs de nœuds. Les projets Ethereum sont les premiers à pouvoir en profiter.

Blockchain Node Engine : quels sont les avantages de cette nouveauté pour Web3 ?

Grâce à Blockchain Node Engine, Google Cloud a trouvé la solution pour gérer efficacement les nœuds. Les pannes qui mobilisaient toute une équipe d’entretien et de suivi de ces derniers disparaîtront enfin. Néanmoins, si besoin est, la société s’assurera qu’il y ait toujours un suivi méticuleux des nœuds. Et si un incident survenait, le redémarrage reste possible.

Blockchain Node Engine présente une grande diversité d’options. La plus importante est sans doute Cloud Armor, sa fonction principale est de bloquer les spams provenant des DDos. Ces prédateurs sont les potentiels perturbateurs de réseau. Et Google Cloud avait pu récemment cette année interrompre à temps une attaque impressionnante de DDos de couche 7.

Une autre option intéressante de Blockchain Node Engine : le pare-feu VPC dont l’autorisation est entièrement personnalisable par l’utilisateur. Ces derniers pourront choisir la localisation exacte du lancement des nœuds géographiquement parlant.

En réalité, ces conteneurs serviront à l’exécution des codes pour les plateformes de cryptomonnaie. Cela nécessite la mobilisation de nœuds, car sans eux, Ethereum ainsi que les autres potentiels réseaux ne seront pas fonctionnels. Web3 étant un réseau immense, il exige la mobilisation de nœuds en quantité considérable. Ils garantissent son évolution et sa protection.

Que disent les directeurs de Google Cloud du service Web3 ?

La géante boîte Google Cloud est présente dans différentes parties du globe à ce jour. Son envergure mondiale a d’ailleurs argumenté ce choix d’investir dans le service Web3. Richard Widmann, à la tête de la stratégie de cette infrastructure, s’est exprimé dans un entretien avec Decrypt durant la conférence Mainnet. “Il s’agit d’ériger une passerelle géante qui reliera l’univers de l’industrie technologique avec l’infrastructure Web3. De cette manière, les services cloud s’amélioreront.”

D’autre part, James Tromans, directeur du service Google Cloud Web3 ajoutera quelques explications. La curiosité du public se porte sur l’utilité et l’efficacité des moteurs de nœuds dans la résolution des pannes de réseau. Tromans explique : “Les sources des pannes sont très diverses. Cela dépend de l’état de la structure sous-jacente, si elle présente des failles, les nœuds sont d’une grande aide à la résolution des problèmes de réseaux. Elles doivent cependant être de très bonne qualité à l’image des nœuds Google Cloud. Pourquoi ? Parce que plus elles sont de qualité, plus la redondance augmente et moins il y aura de pannes.”

Ce raisonnement soutient donc l’avantage de multiplier les nœuds dans un réseau. Pour promouvoir la sécurité, l’efficacité et la fluidité de ce dernier, les nœuds peuvent être exploités.

L’initiative de Google soutient son ambition d’être présent parmi les fournisseurs d’infrastructures pour le réseau Web3.