Google et Kubernetes enseignent gratuitement les bases du cloud

Google et Kubernetes s’allient pour lancer un cours gratuit sur les bases du cloud computing. Ce cours destiné aux débutants se concentre principalement sur les compétences numériques.

Un cours gratuit de la part de Google et Kubernetes sur les bases du cloud computing

D’après les dernières nouvelles, Google et Kubernetes fourniront apparemment un enseignement entièrement gratuit sur les bases du cloud computing. Dès lors, les cours seront spécialement dédiés aux débutants et axés sur les compétences numériques. Ils permettront donc à tous les participants de se doter d’expériences. Bien évidemment, ce programme leur donnera des connaissances sur les bases du cloud computing, du Big data et même de l’Apprentissage Automatique.

En d’autres termes, Google Cloud projette de construire des « bases d’informatiques solides » avec l’aide de Kubernetes. En fait, cette initiative entre elle et NASSCOM a pour clair objectif de préparer les étudiants à des emplois d’entrée de haut niveau dans le cloud.

Kubernetes est en fait un système d’orchestration de conteneurs open source. Il sert à automatiser le déploiement, la mise à l’échelle et la gestion des logiciels. Depuis maintenant 15 ans, il se charge de l’exploitation des charges de travail conteneurisées de Google.

Et que comprend donc ce cours de cloud réalisé par Google et Kubernetes ?

Comme expliqué plus haut, l’accent se centre sur les compétences numériques. Néanmoins, ce cours de niveau débutant de Google et Kubernetes devrait fournir à tous ses participants une expérience de base en « informatique en nuage ». Et à part cela, celui-ci les feront également comprendre les concepts rudimentaires du Big Data et de l’Apprentissage Automatique.

Par ailleurs, le cours offrirait aussi une formation pratique via la plate-forme Google Cloud Skills Bood. Cette dernière aidera plusieurs cheminements de carrière incluant l’analyse de données et l’infrastructure informatique. Le développement d’applications natives du cloud s’ajoute aussi à la liste.

Avantages des participants à la formation

Voici ce qu’a déclaré Anil Bhansali, vice-président de l’ingénierie et responsable du centre de développement indien de Google Cloud à ce sujet. Les certifications Google Cloud, affirme-t-il, aideront les étudiants à valider leur expertise en matière de cloud. Selon Bhansali, ces connaissances les aideront aussi à faire progresser leur carrière et à apporter des innovations dans les entreprises grâce à la technologie cloud. D’après le PDG de NASSCOM, par ailleurs, un cours aligné permettra aux participants d’apprendre à leur rythme.

Les participants auront droit à un certificat de fin de formation. Après réussite du programme, ils recevront aussi des badges de compétences reconnus par l’industrie. En plus, le cours sera non seulement gratuit pour les étudiants de première année, mais aussi pour les étudiants des établissements d’enseignement supérieur qui désirent perfectionner sur les technologies émergentes.

Un rapport de Gartner affirme que la technologie cloud devient de plus en plus courante si les entreprises continuent d’y investir. De ce fait, il est évident que la demande de talents dans l’écosystème cloud est également accrue.