Google One inclut maintenant un VPN : le meilleur stockage cloud ?

Google One offre désormais une protection en ligne à tous les membres avec son service VPN. Les utilisateurs peuvent désormais bénéficier d’une sécurité améliorée contre les cyberattaques et les violations de données.

Google One est un service de stockage cloud offert par le leader de la technologie Google. Il permet aux utilisateurs de stocker et de synchroniser des fichiers, des photos et des vidéos en toute sécurité dans le cloud, et d’y accéder à tout moment, depuis n’importe quel appareil. Aujourd’hui, Google One intègre une nouvelle fonctionnalité qui a suscité l’intérêt de nombreux utilisateurs. Il s’agit d’un service VPN inclus dans l’abonnement. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de Google One de naviguer sur Internet en toute sécurité et de protéger leur vie privée en utilisant un réseau privé virtuel.

VPN Google One : une protection en ligne pour tous les abonnés

Google a récemment élargi l’accès à son service VPN à tous les membres de Google One. Auparavant, cette fonctionnalité était réservée aux abonnés sur la formule Premium 2 To. Désormais, les membres de l’offre Basic à partir de 1,99 $ par mois peuvent également bénéficier de cette protection supplémentaire pour leur navigation en ligne.

Le VPN de Google One protège les utilisateurs contre les cyberattaques et les violations de données en masquant leur adresse IP et en cryptant leur trafic Internet. Cette sécurité est disponible pour toutes les applications et tous les navigateurs utilisés par l’utilisateur, offrant ainsi une protection continue sur l’ensemble du réseau.

En outre, Google a également lancé une nouvelle fonctionnalité de rapport sur le dark web pour tous les abonnés. Cette fonction permet aux utilisateurs de vérifier si leurs informations personnelles ont été divulguées sur le dark web, offrant ainsi une couche supplémentaire de protection contre le vol d’identité et la fraude en ligne. Ces améliorations montrent l’engagement de Google à fournir une sécurité et une protection en ligne améliorées pour tous ses utilisateurs, quelle que soit leur offre d’abonnement.

Google One : le stockage en cloud redéfini avec des fonctionnalités exclusives

Google One, le service d’abonnement de stockage dans le cloud de Google, s’est développé pour offrir plus de fonctionnalités à ses utilisateurs. À l’origine conçu pour fournir un stockage supplémentaire pour les applications telles que Photos, Docs et Gmail, le service s’est étendu pour offrir des avantages supplémentaires. Par exemple, il offre des avantages supplémentaires tels que des sauvegardes automatiques de votre téléphone et des réductions sur les hôtels réservés via Google Search. Les utilisateurs peuvent également bénéficier d’une assistance en direct 24h/24 et 7j/7 pour résoudre tout problème lié à leurs comptes Google.

Cette expansion de Google One permet à Google de se démarquer de ses concurrents dans le marché du stockage en cloud, en offrant une gamme de fonctionnalités supplémentaires pour ses clients. Avec l’augmentation de la demande pour le stockage en cloud, Google est bien placé pour répondre aux besoins de ses clients grâce à une gamme de services supplémentaires. Les abonnements de Google One offrent maintenant plus qu’un simple stockage en cloud, mais aussi un ensemble d’avantages exclusifs qui ajoutent de la valeur pour les clients.